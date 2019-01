Semana da República em Cabo Verde aborda história, democracia e desafios do país

A Semana da República em Cabo Verde arranca domingo com um encontro nacional de jovens na capital e vai contar com três conferências que abordarão a história, a democracia e os desafios deste país.

Iniciativa da Presidência da República de Cabo Verde, a Semana da República começa no Dia da Liberdade e da Democracia, que se assinala domingo e recorda a data em que, pela primeira vez, os cabo-verdianos exerceram o seu direito de voto nas primeiras eleições multipartidárias no país, realizadas a 13 de janeiro de 1991.

A semana termina no domingo seguinte, o Dia dos Heróis Nacionais, feriado nacional em Cabo Verde e na Guiné-Bissau e assinala o dia da morte de Amílcar Cabral, o patrono das independências destes dois países, a 20 de janeiro de 1973.

O chefe da Casa Civil da Presidência da República de Cabo Verde, Manuel Faustino, explicou hoje, em conferência de imprensa na cidade da Praia, que logo no domingo terá lugar um encontro nacional de jovens, no Palácio do Presidente, os quais irão debater o tema “Construção da paz e da democracia”.

Na terça-feira, no mesmo espaço, vai realizar-se a conferência “Revisitar a História”, moderada pela docente da Universidade de Cabo Verde Eurídice Monteiro, que contará com uma intervenção do historiador António Correia e Silva sobre Cabo Verde, dedicada ao tema “Do povoamento à construção da Nação: Uma etnografia histórica da liberdade”.

“Cabo Verde: A luta de libertação nacional: Contribuições e impasses” é o tema da intervenção do ex-combatente Carlos Reis. Em seguida, o analista António Ludgero Correia irá falar sobre “Cabo Verde: Edificação do Estado entre a sobrevivência e a afirmação no concerto das Nações”.

A 17 de janeiro, o Palácio do Presidente abre as portas aos mais pequenos, numa manhã com atividades culturais e recreativas para as crianças.

No mesmo dia, o Presidente da República desloca-se à ilha Brava, onde irá proferir uma conferência sobre “Democracia e desenvolvimento”.

Uma conferência sobre “Edificar a democracia” irá realizar-se no dia 18, no Palácio da Presidência, na cidade da Praia, com a moderação da jornalista Maria de Jesus Lobo.

Nesse evento, o reitor da Universidade Piaget, Wlodzimierz J.Szymaniak, falará sobre “A comunicação social e os principais desafios do sistema democrático no mundo”.

Segue-se uma intervenção sobre “O ressurgimento do populismo: conceito natureza e riscos”, a cargo do sociólogo Crisanto Barros, antes do ex-primeiro-ministro Gualberto do Rosário falar sobre “Os desafios da democracia cabo-verdiana”.