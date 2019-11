Nas Redes André Ventura reage à acusação de “assalto à manifestação” Por

André Ventura reagiu às declarações de Manuel Morais, o ex-sindicalista que acusou o deputado do Chega de protagonizar um “assalto à manifestação” dos polícias.

Através das redes sociais, o líder do Chega ‘encostou’ Manuel Morais à esquerda, partilhando uma foto do ex-sindicalista com a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira.

E foi citando a colega do hemiciclo que André Ventura contra-atacou o antigo vice-presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.

“Ia responder ao que este senhor disse, mas depois vi esta foto e percebi tudo”, escreveu: “Como é que um polícia pode estar sorridente ao lado de quem apoia pessoas que chamam ‘bosta da bófia’, entre outros, aos seus colegas?”