Nas Notícias “Ventura não é irresponsável”, diz Nuno Graciano, apontado como candidato a Lisboa Por

O apresentador Nuno Graciano terá chegado a acordo com o Chega para encabeçar a lista deste partido à Câmara Municipal de Lisboa, nas próximas eleições autárquicas.

Solicitado a confirmar a notícia, avançada pela SIC, Nuno Graciano prometeu prestar declarações na próxima terça-feira, mas deixou um elogio ao líder do Chega.

“André Ventura não é irresponsável”, comentou o apresentador, ao Jornal de Notícias, acrescentando que, se “a informação saiu, haverá alguma fonte”.

Também na próxima terça-feira, PSD e CDS deverão anunciar uma coligação à Câmara de Lisboa, encabeçada por Carlos Moedas.

De acordo com uma fonte da direção nacional do Chega, citada sem identificação pela SIC, o candidato à Câmara de Lisboa será “fora da caixa”, mas estará “comprometido” com os valores do partido.

Atualmente afastado dos ecrãs, Nuno Graciano, de 52 anos, dedica-se agora à marca de produtos regionais que fundou, Tio Careca.