Mercados acionistas norte-americanos fecham em alta

Os mercados acionistas norte-americanos encerraram hoje a sessão em alta, animados pelos sinais de negociações entre os Estados Unidos e China sobre o conflito comercial entre os dois blocos.

O índice industrial Dow Jones fechou a ganhar 0,2 por cento para 28.121,68 pontos e o tecnológico Nasdaq progrediu 0,18 por cento para 8.647,93 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 registou uma valorização de 0,2 por cento para 3.140,52 pontos.

O Ministério do Comércio chinês informou hoje que os delegados para as negociações comerciais entre China e Estados Unidos falaram por telefone e concordaram em continuar a trabalhar na conclusão de um acordo preliminar.

Em comunicado, o ministério esclareceu que o vice-primeiro-ministro chinês Liu He falou com o representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.