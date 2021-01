Nas Notícias Ana Gomes apoia Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS Por

A socialista Ana Gomes, candidata à Presidência da República, garantiu desde já o apoio a Pedro Nuno Santos no caso do ministro das Infraestruturas e da Habitação, “um dia”, resolver avançar para a liderança do PS.

A declaração surgiu depois de confirmada a participação de Pedro Nuno Santos, uma das vozes do PS que criticou o partido por não apoiar Ana Gomes na corrida a Belém, numa iniciativa de campanha da antiga eurodeputada marcada para amanhã.

“É muito importante [o apoio] e naturalmente que serei uma das pessoas que encorajarei Pedro Nuno Santos, quando um dia se abrir a liderança no PS, a avançar”, declarou Ana Gomes.

“Penso que precisamos de gente jovem, corajosa, com visão, conhecimento do tecido económico e social do país e com dinamismo”, reforçou a candidata a Belém.

Pedro Nuno Santos, membro da Comissão Nacional do PS e antigo líder da Juventude Socialista, tem sido apontado dentro do partido como potencial candidato à sucessão de António Costa.

Para além da posição do PS sobre as presidenciais, o ministro mostrou também desagrado pela forma como António Costa conduziu o processo do plano de reestruturação da TAP, nomeadamente ao impedir Pedro Nuno Santos de apresentar o documento no Parlamento.