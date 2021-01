Nas Notícias CCPJ condena ameaças a jornalistas na campanha de André Ventura Por

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) emitiu uma nota a condenar as ameaças contra jornalistas, bem como danos causados numa viatura, na cobertura da campanha de André Ventura. “São acontecimentos gravíssimos”, realça.

A CCPJ emitiu nesta quinta-feira um comunicado, onde condena os atos de violência contra jornalistas, ocorridos na campanha de André Ventura, líder do Chega que se apresenta a sufrágio nas Presidenciais.

“A CCPJ teve conhecimento das ameaças contra jornalistas e dos danos causados em, pelo menos, uma viatura de serviço, no âmbito da cobertura da campanha eleitoral de um candidato às Eleições Presidenciais”, enquadra o organismo.

“Consideramos que são acontecimentos gravíssimos e uma ameaça séria ao cumprimento da missão do jornalista, especialmente neste período de campanha eleitoral, fundamental para a democracia”, pode ler-se.

Aquele organismo está “a desenvolver esforços para apurar os factos, tanto junto dos jornalistas envolvidos, como das autoridades policiais”, com a finalidade de “identificar os responsáveis pelos insultos, ameaças e tentativas de agressão dos profissionais que faziam a cobertura noticiosa do jantar comício, em Braga, do candidato André Ventura, no passado domingo dia 17”.

“É a segunda vez no curto espaço de dois meses que se verificam incidentes graves com jornalistas no decurso da sua atividade profissional”, lamenta a comissão.

O organismo recorda outro comunicado emitido a 25 de novembro, onde condenou também atos de violência contra jornalistas, “a propósito dos insultos, ameaças e tentativas de agressão a equipas de jornalistas do Observador e da TVI, que faziam a cobertura noticiosa da manifestação convocada pelo movimento do setor da restauração denominado ‘A Pão e Água’, no dia 14 de novembro.