Aloe vera, o melhor aliado para o verão

Com o verão à porta, são cada vez mais as pessoas que começam a pensar nos elementos regeneradores e protetores que podem utilizar para melhorar a saúde da pele e do organismo. O seu melhor aliado pode ser o aloe vera. Saiba porquê.

O verão é, por norma, a estação do ano da qual as pessoas mais gostam. Isto não impede, no entanto, que seja também uma estação algo agressiva para a pele e o organismo humano, por agressões externas, onde se inclui o sol, o calor, o cloro das piscinas ou o sal marinho. Se é possível dar resposta a algumas destas questões, usando um bom protetor solar ou bebendo mais água, a verdade é que encontrar aliados que ajudem na proteção e na regeneração dos tecidos internos e externos também é sempre uma boa ideia.

Como sabemos, algumas plantas medicinais têm um papel fundamental na medicina e na cosmética, por terem inúmeras propriedades benéficas para o ser humano.

Aproveitar este tipo de elemento no quotidiano veraneante pode ser muito positivo para proteger o corpo e conquistar uma saúde e uma aparência melhores.

Hoje, apresentamos um dos melhores aliados que pode encontrar entre as plantas medicinais e que integra, também, um vasto número de cosméticos indicados para esta fase do ano. Venha saber do que estamos a falar.

Uma planta medicinal ideal para o verão

Provavelmente, quando falamos em plantas medicinais suculentas, uma das primeiras que vem à sua mente é o aloe vera.

Esta planta conta com inúmeras propriedades e, além de ser usada sobre a pele, pode também ser ingerida, havendo vários suplementos que a integram e sumos que são feitos a partir das suas folhas.

O facto de ter propriedades regeneradoras e hidratantes torna a planta muito interessante para uso cutâneo durante o verão, sendo esta a base de vários produtos comercializados, incluindo produtos capilares e cremes e géis de aplicação tópica.

O uso deste tipo de produto ajuda a proteger a pele e a cuidar e fortificar o cabelo, o que é ideal para dar resposta às agressões do verão.

Os principais benefícios desta planta

Não faltam benefícios associados a esta planta medicinal suculenta, que está considerada uma forte aliada humana para a conquista de uma aparência saudável e bonita.

Em primeiro lugar, esta planta promove a produção de colágeno, suavizando os traços de expressão e promovendo a regeneração celular. Na verdade, pelo seu teor vitamínico (incluindo vitamina E e A), esta planta também promove a cicatrização mais célere de feridas, irritações cutâneas e ajuda a combater a acne.

Para o cabelo, a planta contribui positivamente ao hidratá-lo, nutrindo-o na totalidade e ajudando a combater a descamação do couro cabeludo. Além disso, devolve ainda o brilho aos fios e melhora a sua elasticidade e firmeza, minorando o risco de queda e quebra: eventos muito comuns na época balnear.

Em suma, com o verão a chegar, as inúmeras propriedades do aloe vera tornam ideal o uso de protetores e géis com esta base. Com o seu uso pode conquistar uma pele mais saudável e bonita, evitando os danos causados pelas agressões externas.