Artigo patrocinado Zeus: factos interessantes da mitologia Por

O antigo deus do trovão grego Zeus era considerado o deus mais poderoso, com poder sobre o céu e a terra. Ele era temido e adorado por todos. Construíram templos em sua honra, ofereceram sacrifícios e pediram-lhe que os ajudasse não só a produzir uma rica colheita, mas também a afastar os elementos e a resolver todos os problemas da vida. O caminho para o poder de Zeus era longo e árduo. Sem a ajuda dos seus muitos aliados, quem sabe como teria sido o seu destino. Pode ler mais em https://whoiszeus.pt.

O nascimento de Zeus

Durante o reinado infinito dos deuses, o mundo foi governado pelo avô de Zeus, o titã Urano. Ele foi o pai de todos os outros titãs e deuses. A luta pelo poder causou conflitos constantes entre eles. Como resultado, Urano foi derrotado pelo seu filho Cronus. Casando-se com a titã Rhea, ele tomou o trono dos seus pais. Mas temendo que pudesse sofrer o destino do seu pai, não quis herdeiros e engoliu-os à nascença. Como os deuses são imortais, as crianças não morreram, mas estavam simplesmente no seu ventre. A sua esposa Rhea, temendo não ter filhos, decidiu ficar com o sexto filho. Ela foi ajudada nisto pelos rivais do seu marido, dos quais havia muitos. À chegada do menino seguinte, ela deu ao seu marido uma pedra embrulhada em vez do seu filho e fugiu do seu marido. Dizem as lendas que Rhea conseguiu esconder o bebé num berço feito de ouro numa caverna secreta rodeada de floresta na ilha de Creta. Para camuflar o choro do sexto filho de Cronus para que ele pudesse ouvir e começar a adivinhar que a sua mulher não fugiu simplesmente, os ajudantes de Rhea começaram a bater tamborins, a tocar flauta e a dançar ruidosamente cada vez que o bebé chorava. O rapaz cresceu sob os cuidados de ninfas e animais. A sua enfermeira era Amalfey, a cabra. Os pombos trouxeram ambrósia para a criança e as abelhas trouxeram mel. Uma águia voava todas as noites com uma chávena de néctar. O rapaz cresceu forte e saudável, com grande força para a sua idade.

Como Zeus chegou ao poder

Percebendo que a vida com o seu pai seria insuportável, Zeus começou a pensar no futuro. O seu amado, o belo e sábio Oceanid Metida, disse-lhe como libertar os seus irmãos e irmãs presos do ventre do seu pai e derrotar Cronus.

A conselho de Metide, Zeus pediu à sua mãe que o prendesse secretamente ao seu pai como portador de copos. Ao misturar sal e mostarda na bebida de mel preferida de Cronus, ele conseguiu fazer o titã vomitar, o que resultou no cuspir tanto a pedra que lhe tinha sido dada em vez de Zeus como as cinco crianças que ele engoliu para reter o poder.

Os irmãos Hestius, Demeter e a irmã Hera foram enviados para o limite do mundo, enquanto Hades e Poseidon se juntaram a Zeus na luta contra Cronus. Este último, convocando muitos dos titãs que eram seus irmãos e irmãs, gradualmente repeliu o ataque dos jovens, empurrando-os de volta para o topo do Monte Olimpo.

A conselho da sua mãe Gaia, Zeus libertou do Tártaro os gigantes de um olho só, ciclopes presos e estes ferreiros forjaram-lhe raios e trovões super-poderosos, que lhe permitiram ripostar e depois lançar um contra-ataque. A guerra durou 10 anos. A esperança de vitória surgiu como resultado das contradições entre os titãs. Oceanus, Styx, Prometheus e alguns outros titãs, insatisfeitos com os ditames de Cronus, tornaram-se aliados de Zeus. Mas isto não foi suficiente. Zeus, a conselho da sua mãe Rhea, decidiu libertar os cem gigantes armados Hecatonchires, que ali tinham sido aprisionados por Urano, o seu pai, das entranhas da terra. Graças aos grandes esforços dos seus aliados, Zeus conseguiu triunfar, derrubando Cronus e os seus aliados titãs na escuridão eterna do Tártaro, proclamando-se o governante de tudo o que existe e que ainda existirá.

Partilha do poder

Mas proclamar-se governante e tornar-se um só, não é a mesma coisa. Zeus logo teve de descobrir que esta afirmação era verdadeira.

Primeiro, os seus irmãos aliados, Hades e Poseidon, não eram inferiores a ele, merecedores da sua quota de poder graças à ajuda do seu irmão mais novo na luta contra Cros. Mas um novo adversário uniu os irmãos.

A deusa da terra Gaia, zangada com o seu neto Zeus, que tinha castigado muito severamente os Titãs, aliou-se ao deus das profundezas escuras do Tártaro, desovando um monstro com cem cabeças de Tifão a fim de dar uma lição a Zeus. Typhon era enorme, a terra flácida debaixo dele, ele uivava com as vozes de todos os animais selvagens, lançando chamas da sua boca de dragão. Ainda assim, Zeus, numa longa e árdua batalha, conseguiu derrubar Typhon com os seus trovões e relâmpagos e até atirá-lo ao Tártaro.

Depois propôs dividir as esferas de influência entre todos os irmãos por sorteio, e eles concordaram. Zeus tentou assegurar-se de que tinha tido sorte. Poseidon possuía, portanto, o mar, Hades governava o submundo e Zeus governava os céus e a terra.