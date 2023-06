Artigo patrocinado 7 características a ter em conta ao comprar um carro familiar Por

(Kampus Production/Pexels)

Selecionar o carro mais indicado para a sua família é compreensivelmente desafiante – sendo múltiplos os fatores a ter em conta antes de dar a sua compra por finalizada, da segurança aos custos de manutenção, deve certificar-se de que toma a decisão certa.

Assim, se está a ponderar que carro usado comprar, veio ao sítio certo; ao longo deste artigo, abordaremos as sete principais características a considerar quando estiver a navegar pela Internet à procura dos melhores carros familiares.

1. Segurança

A segurança deve ser a sua principal prioridade sempre que pensar em adquirir um automóvel de âmbito familiar, razão pela qual aconselhamo-lo a verificar a existência de determinadas funcionalidades avançadas de segurança, como por exemplo:

Cruise control adaptativo

Esta funcionalidade auxilia-o a circular dentro dos limites de velocidade previstos para um determinado tipo de via na generalidade ou em situações concretas que compreendam a existência de sinalização específica.

Electronic Brake Assist (EBA)

O termo significa “Travagem de Emergência Autónoma” e consiste num sistema de segurança ativa que reduz a velocidade da viatura automaticamente em caso de deteção de risco de colisão.

Deteção de ângulos mortos

Este sistema notifica-o (normalmente, através de um ícone luminoso nos retrovisores laterais) em relação à circulação de veículos ao lado do seu e que já não são visíveis nos espelhos, minimizando o risco de colisão caso opte por iniciar uma manobra de ultrapassagem.

Lane-Keeping Assist

A expressão significa “Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem”, ou seja, trata-se de um sistema que impede que o veículo se desvie para a berma em caso de distração da parte do condutor.

A presença destas funcionalidades na generalidade dos veículos é cada vez mais comum (inclusive em carros usados), oferecendo, desta forma, uma camada de proteção adicional para a sua família.

2. Espaço

O espaço proporcionado por um carro familiar não é um luxo, mas sim uma necessidade.

Se tem uma família numerosa ou viaja frequentemente com uma grande quantidade de bagagem, uma Station/Sport Wagon – SW (ligeiros de passageiros sob a forma de carrinhas) ou um Sport Utility Vehicle – SUV (veículo utilitário desportivo) são as suas melhores opções.

Os suprarreferidos veículos costumam dispor de mais espaço tanto para passageiros, como para armazenamento – algo de essencial em viagens longas ou movimentos pendulares.

3. Eficiência do consumo de combustível

Embora os veículos de maiores dimensões como as SWs e os SUVs ofereçam uma considerável amplitude de espaço, a sua eficiência no que concerne o consumo de combustível poderá não ser a mais elevada.

Assim, é fundamental ter em atenção esta característica antes de finalizar a sua aquisição de um carro familiar, particularmente se estiver a pensar utilizá-lo, tal como mencionávamos supra, para movimentos pendulares ou viagens de longa distância.

As plataformas de carros online costumam fornecer este género de informações, o que facilita a tomada de uma decisão substancialmente informada.

4. Conforto

Agora que já abordámos mais do que uma vez a possibilidade de efetuar viagens longas ao volante de uma viatura familiar, não há como escapar à menção de um fator tão essencial quanto o conforto.

Efetue uma pesquisa por veículos que ofereçam assentos cómodos, espaço de sobra para as pernas e funcionalidades à semelhança de ar condicionado (manual ou automático) ou sistemas de entretenimento; estas características farão com que a sua família desfrute mais da viagem, ajudando a reduzir o stress e o cansaço coletivos.

5. Custos de manutenção e propriedade

Existe algo de fulcral de que deverá sempre recordar-se em relação à aquisição de um veículo – o preço de venda ao público (PVP) consiste apenas numa parte das despesas associadas a ser proprietário de um automóvel.

A par do investimento inicial, deverá equacionar os custos das manutenções e inspeções periódicas, o valor do Imposto Único de Circulação (IUC), o prémio do seguro (sendo que é obrigatório obter pelo menos o de responsabilidade civil) e os gastos em combustível, cujo mercado se encontra em constante flutuação.

Existem carros usados que, apesar do seu razoável PVP, poderão ser demasiado caros para manter, pelo que deverá sempre proceder a uma minuciosa pesquisa de todos estes custos antes de fechar negócio.

6. Valor comercial

Embora este possa não ser o primeiro fator a passar-lhe pela cabeça quando está a considerar adquirir uma viatura familiar, reflita sobre o valor comercial a longo prazo do veículo que vier a comprar.

Existem modelos que mantêm um valor relativamente estável com o passar dos anos em relação a outros, pelo que, se um dia quiser voltar a trocar de viatura, poderá vir a obter uma boa quantia pelo seu veículo anterior e utilizá-la, por exemplo, como entrada para a sua nova compra.

7. Fiabilidade

A fiabilidade é fundamental no que toca a carros familiares; seguramente, o último cenário em que se imagina será ficar à beira da estrada, de colete retrorrefletor vestido, possivelmente à chuva, enquanto a sua família aguarda no interior do veículo pelo reboque e as crianças se esperneiam de cansaço e fome.

É precisamente por causa de situações como esta que é fundamental pesquisar pelas classificações atribuídas por condutores experientes à fiabilidade dos modelos sob a sua consideração.

As plataformas de classificados de carros online costumam disponibilizar publicamente as opiniões de outros clientes em relação a este e outros fatores, de modo a poder tomar uma decisão inteiramente informada.

Em conclusão

A aquisição de um carro familiar é um empreendimento que compreende uma ponderação cuidada sobre diversos fatores – segurança, espaço, eficiência do consumo de combustível, conforto, custos de manutenção e propriedade, valor comercial e fiabilidade são os sete principais aspetos que deverá ter em conta antes de finalizar um potencial negócio.

Ao dedicar uma pequena parte do seu tempo à pesquisa minuciosa de cada um dos supramencionados fatores, assim como da sua correlação, terá reunido todas as condições para encontrar o automóvel perfeito para a satisfação das necessidades da sua família.