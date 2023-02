Artigo patrocinado Como transformar a sua casa num refúgio aconchegante Por

A nossa casa é o nosso refúgio, um lugar onde podemos nos sentir à vontade e relaxar depois de um longo dia de trabalho. Mas, muitas vezes, a correria do dia a dia impede-nos de dar a atenção necessária à decoração e à organização do nosso lar. Neste artigo, vamos mostrar como é fácil tornar a sua casa mais acolhedora.

Adicione plantas à decoração

As plantas são uma forma simples e eficaz de trazer mais vida e cor para a sua casa. Elas também ajudam a purificar o ar e a reduzir o stresse. Escolha plantas que se adaptem bem à iluminação e temperatura do seu lar, e posicione-as em lugares estratégicos.

Adicione uma mesa de centro à sala de estar

Uma mesa de centro é um elemento-chave na sala de estar, e pode servir tanto como uma superfície para colocar objetos quanto como um ponto focal na decoração. Escolha um modelo que combine com o estilo da sua sala, e adicione objetos decorativos.

Use cores suaves nas paredes

As cores têm um grande impacto no nosso humor e na nossa perceção de um ambiente. Cores suaves, como azul-claro e verde-água, têm um efeito relaxante e calmante, enquanto tons quentes, como vermelho e laranja, podem deixar o ambiente mais agitado. Pinte as paredes da sua casa com cores que goste e que criem uma sensação de aconchego.

Crie um espaço agradável no jardim

Se tem um jardim ou terraço, pode transformá-lo num espaço acolhedor e convidativo com a adição de um banco de jardim. Escolha um modelo confortável e resistente às intempéries, e adicione almofadas e uma manta para torná-lo mais confortável. Complete o visual com plantas e iluminação suave.

Aposte em almofadas e mantas

Almofadas e mantas são ótimas para adicionar textura e conforto ao sofá e à cama. Escolha tecidos macios e agradáveis ao toque, e experimente combinar diferentes padrões e cores para criar um visual único e acolhedor.

Invista numa boa iluminação

A iluminação é um dos aspetos mais importantes da decoração de interiores, e pode transformar completamente o ambiente. Use uma combinação de luzes diretas e indiretas para criar diferentes atmosferas, e opte por lâmpadas com diferentes intensidades para controlar o brilho.

Decore as paredes com arte e fotos

As paredes são uma superfície em branco que podem ser usadas para adicionar personalidade e charme à sua casa. Decore as paredes da sua sala de estar com obras de arte que goste, ou crie uma galeria de fotos com imagens da sua família. Use quadros e molduras que combinem com a decoração da sala e crie um visual harmonioso.

Adicione tapetes para delimitar espaços

Tapetes são uma ótima forma de delimitar espaços em ambientes abertos, como a sala de estar. Escolha um tapete que combine com a decoração da sala, e posicione-o debaixo do sofá e das mesas de centro para criar uma sensação de unidade. Tapetes felpudos e macios são especialmente aconchegantes e confortáveis.

Use espelhos para ampliar o espaço

Espelhos são uma forma fácil e eficaz de ampliar o espaço de qualquer divisão da sua casa, além de adicionar luz e profundidade à decoração. Posicione um espelho grande numa parede vazia, ou use vários espelhos menores para criar uma galeria de espelhos.

Esperamos que essas dicas sejam úteis para dar um novo ar à sua casa.