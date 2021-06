País “Continuem com as festinhas”. Atriz Benedita Pereira chama atenção para ritmo da pandemia em Lisboa Por

Dada a situação de alarme que o ritmo da pandemia está a tomar em Lisboa e Vale do Tejo, a atriz Benedita Pereira deixou uma chamada de atenção nas redes sociais onde não escondeu a sua indignação.

“Porreiro. Continuem com as festinhas e arraiais liberais”, escreveu Benedita Pereira, que ficou eternizada para uma geração que terá agora entre os 30 e os 40 anos ao dar vida a Joana na novela Morangos com Açúcar da TVI.

Benedita Pereira acabou por, na mensagem deixada na insta stories, criticar o arraial que partido Iniciativa Liberal realizou no passado sábado em Lisboa, numa altura em que crescem os casos de infeção na zona da capital portuguesa.

Ao mesmo tempo que deixava a sua mensagem de descontentamento, a atriz partilhava uma notícia que dava conta que Lisboa já ultrapassou a linha vermelha do desconfinamento.