Alexandre Silva vence Troféu Polaris em Góis

O 25º Raid Paraíso TT de Góis, marcou sétima e última etapa da temporada do Troféu Polaris RZR, onde Alexandre Silva se impôs.

Com Sérgio Bandeira campeão da categoria Turbo desde a Baja Portalegre 500, este último evento do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno tinha como principal foco a decisão da competição dos veículos equipados com motores atmosféricos.

Quatro candidatos se perfilavam; Alexandre Silva, Paulo Fernandes, Alexandre Freitas e David Gomes. E se no prólogo Sérgio Bandeira deixou claro quem ‘mandava’ entre os Turbo, nos não turbo Alexandre Silva mostrava ao que ia.

A competição da marca norte-americana deixou de contar com David Gomes no segundo dia, enquanto Alexandre Silva manteve o domínio ao longo de toda a prova, apesar de diversos contratempos que por pouco não o obrigavam a abandonar. Acabou por se impor com 2m16s sobre Alexandre Feitas, que foi acompanhado por Paulo Soares, enquanto na terceira posição terminou Paulo Fernandes, no único Polaris RZR 900 em prova.