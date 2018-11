África PR moçambicano diz que país quer estar na rota internacional de turismo até 2025 Por

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje em Maputo que o país pretende estar na rota internacional de turismo até 2025, defendendo medidas de fomento do setor.

“A perspetiva do Governo é colocar Moçambique como destino vibrante e dinâmico do setor de turismo”, declarou Filipe Nyusi, falando na abertura do Congresso Internacional de Cultura e Turismo, que arrancou hoje na capital moçambicana.

Para que o país se imponha como destino turístico de preferência, prosseguiu, os setores relevantes devem empreender esforços concertados.

“O desenvolvimento do turismo exige pluralidade de serviços, incluindo vias de acesso, transporte, saúde e segurança”, acrescentou o chefe de Estado moçambicano.

Filipe Nyusi assinalou a importância da complementaridade entre a cultura e o turismo, advogando que o país deve capitalizar o seu mosaico cultural como fator de atração de turistas.

“O país deve fazer do património da cultura material e imaterial fator dinamizador da unidade nacional, da moçambicanidade e do desenvolvimento”, salientou.