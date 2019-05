Motores Troféu Polaris RZR prossegue no Alentejo Por

O Troféu Polaris RZR prossegue no próximo fim de semana no Alentejo com a realização da Baja TT Capital dos Vinhos de Monsaraz, quinta prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

No evento que se disputa na região de Reguengos de Monsaraz a competição destinados aos SSV da marca norte-americana promete, uma vez que esta época já teve três líderes diferentes.

Tiago Guerreiro – o primeiro piloto a apostar no novíssimo RS1 – está na frente do Trogéu. Foi o vencedor das últimas provas, mas tem Nelson Saramago – que também já esteve na frente da competição – a somente dois pontos, sendo que o terceiro posto da classificação é ocupado por Paulo Figueiredo, que por sua vez tem apenas mais um ponto que o quarto colocado, David Gomes.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal terá início na manhã de sábado, dia 25 de maio, altura em que se disputa o prólogo de 7,25 Km. Ainda no sábado cumpre-se o primeiro setor seletivo com 151 km. No domingo, realiza-se a segunda etapa que terá um troço cronometrado de 80 km.