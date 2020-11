Nas Notícias Acordo com Chega nos Açores “é um erro” para o PSD, avisa Poiares Maduro Por

Miguel Poiares Maduro, que foi um quadro de topo no PSD no tempo da liderança de Passos Coelho, é uma das vozes do partido a contestar publicamente o acordo feito com o Chega nos Açores.

“Compreendo a necessidade do PSD nacional respeitar a autonomia regional, desde que o conteúdo desse acordo não viole princípios do PSD, mas discordo dele”, afirmou o ex-ministro, no ‘Fórum TFS’ de hoje.

“Discordo claramente dele e acho que é um erro que o PSD regional tenha feito esse acordo”, reforçou Miguel Poiares Maduro.

Ao justificar o acordo, Rui Rio disse que “o Chega moderou-se”, algo em que Poiares Maduro não acredita.

“Se o partido deixar de ser aquilo que é, se a identidade política for diferente, é um partido diferente. Essa questão não se coloca nesses termos. Para mim, o Chega é o que é hoje e o que é hoje torna incompatível qualquer acordo do PSD com o Chega”, frisou.

Também José Eduardo Martins, que foi vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, criticou publicamente o acordo com o Chega nos Açores.

“Os valores pelos quais o Chega ganhou notoriedade – e pelos quais ganhou vantagem sobre o CDS, que é o nosso parceiro democrático tradicional à direita – são estribados nas ideias mais repugnantes. Isso tem um dano de imagem de que é muito difícil de recuperar”, frisou o antigo secretário de Estado.