Nas Notícias “A promiscuidade de governantes, supervisores e banqueiros mostra que o PS não aprendeu nada” Por

O eurodeputado Nuno Melo, eleito pelo CDS, considerou que a alegada saída de um secretário de Estado vem provar que “o PS não aprendeu nada” com exemplos recentes de “promiscuidade” entre governantes e a banca.

No comentário, que publicou no Twitter, o quadro centrista lembrou ainda a passagem do atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, pelo Ministério das Finanças.

A tomada de posição de Nuno Melo teve por base uma notícia segundo a qual Alberto Souto de Miranda , secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, se prepara para sair do Governo e assumir um cargo no novo Banco de Fomento.

“Centeno no Banco de Portugal avaliando decisões próprias como governante. O Sec. Est. Adjunto e das Comunicações de saída para o Banco de Fomento. A promiscuidade de governantes, supervisores e banqueiros mostra que o PS não aprendeu nada com o BPN, BPP, BES, Novo Banco. Trágico”, considerou Nuno Melo.

O eurodeputado, eleito pelo CDS, usa regularmente o Twitter para manifestar opinião sobre temas da atualidade, acabando muitas vezes por gerar polémica nas redes sociais.

Um dos exemplos mais recentes aconteceu com um comentário sobre a Telescola, o qual levou mesmo um antigo assessor do CDS, Alexandre Homem Cristo, a recomendar “seriedade nas críticas” a Nuno Melo.