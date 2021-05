Nas Notícias Cabrita “é mais rápido a defender o seu cargo do que a exercer funções”, responde o CDS Por

Prossegue a troca de acusações públicas entre o CDS e o ministro da Administração Interna, com Francisco Rodrigues dos Santos, líder dos centristas, a afirmar que Eduardo Cabrita “é mais rápido a defender o seu cargo do que a exercer funções”.

A declaração de Rodrigues dos Santos surgiu depois de Eduardo Cabrita ter dito que o CDS é “um partido náufrago”, no anterior ‘episódio’ de um diálogo que tem por base a polémica da requisição civil do Zmar.

“Coitado do CDS. É um partido náufrago. Estamos aqui para salvar os portugueses, não podemos ajudar um partido náufrago”, disse o ministro, quando questionado sobre o pedido para se demitir feito pelos centristas.

Essa declaração, segundo o presidente do CSD, mostrou que o ministro “está completamente de cabeça perdida”, reforçando ainda a ideia que Eduardo Cabrita “não tem dignidade institucional nem educação para se manter no cargo”.

Eduardo Cabrita “é mais rápido a defender o seu cargo do que a defender as pessoas que precisam de ajuda”, insistiu Rodrigues dos Santos, referindo que nunca viu o ministro “com tanta agilidade e rapidez a executar as suas funções” como se mostrou agora para responder ao CDS.

“Estamos bem recordados das golas antifumo, do problema do SIRESP, do escândalo do SEF, dos boletins de voto, o que demonstra realmente que este ministro há muito tempo que está a mais nas suas funções e a bem do Estado de direito democrático e da defesa da governabilidade deste país já devia ter sido demitido ou demitir-se das suas funções”, reforçou Francisco Rodrigues dos Santos.