Economia 97% dos portugueses compara o preço de um produto antes de o adquirir Por

Com as compras de Natal à porta, a comparação de preços torna-se fundamental para os portugueses e 93% afirma que gostaria de ter uma app que lhes permitisse fazer essa comparação. Apesar de continuarem a comprar maioritariamente em loja física, o processo começa em ambiente online com pesquisas nas lojas das marcas (73%) ou em motores de pesquisa (40%).

A Klarna, rede global de pagamentos e assistente de compras baseada em IA, anuncia os resultados da mais recente edição do Shopping Pulse, que avalia as principais tendências de compra de mais de 16.000 consumidores de 16 países a nível mundial, incluindo Portugal.

Os dados relativos ao terceiro trimestre de 2023 (julho, agosto e setembro) revelam que 97% dos portugueses compara o preço de um produto antes de o adquirir.

Apesar de 66% referir que, daqui a um ano, prevê continuar a comprar maioritariamente em loja física, os portugueses são cada vez mais adeptos da tecnologia e a pesquisa por um produto e a comparação de preços acontece no ambiente online: 73% dos portugueses afirma que faz essa pesquisa nas lojas online das marcas e 40% fá-lo a partir de motores de pesquisa (ex.Google).

Quando questionados sobre uma possível app que lhes permitisse fazer rapidamente essa comparação online entre retalhistas, para encontrar o produto mais barato, a resposta é clara: 93% dos respondentes afirma que esse tipo de ferramenta seria útil.

No que toca às categorias de produto em que os portugueses mais comparam preços, são os produtos de eletrónica (74%), roupa & sapatos (67%) e mercearia (52%). Ainda assim, quando analisado por género, as mulheres colocam no topo a categoria de roupa & sapatos (72%), e os homens mantêm os produtos de eletrónica (78%) no topo das comparações de preço que fazem.

Lojas apostam na combinação do ambiente online e físico

Os dados deste inquérito da Klarna mostram também que o fenómeno Phygital veio para ficar, e é mesmo o próximo passo das lojas físicas. Quando questionados sobre se no processo de compra em loja física, os consumidores utilizam o smartphone para pesquisar produtos (de comparação de preços a reviews), 58% afirma que o faz algumas vezes, com apenas 20% dos inquiridos a afirmar que não o faz.

Muitas marcas já estão a apostar na inclusão de tecnologia nas suas lojas físicas e os consumidores apreciam esse investimento: os resultados do inquérito revelam ainda que, na opinião dos consumidores, os retalhistas devem investir em tecnologia que lhes permita pagar de forma simplificada (caixas automáticas, QR Codes, etc) – 45%; ou tecnologia que possibilite a recomendação de produtos personalizados (41%).