Como poupar nas idas ao supermercado? Estratégias simples e úteis neste guia

As idas ao supermercado costumam revelar-se como momentos em que a despensa fica mais repleta, mas a carteira mais magra. E sobretudo quando a inflação cresce, então, as economias das famílias são menores. Por isso, é necessário ajustar hábitos de consumo e adotar estratégias simples e úteis nas idas ao supermercado. Tome nota e venha nesta viagem com o carrinho de compras.

1 – Nunca vá com fome

Não vá às compras com fome. Tudo aquilo que lhe aparecer pela frente você vai achar que precisa e irá colocar no carrinho de compras. Por isso, opte por não se deslocar aos supermercados quando a ‘barriga estiver a dar horas’.

2 – Faça uma lista de compras

Outro conselho importante é levar sempre uma lista com as compras que precisa. Essa é uma dica bem antiga e que continua muito atual. Por certo, já quando era criança e os seus pais lhe pediam para fazer um recado na mercearia ou loja perto de casa que lhe passavam um papel com o que era necessário. Pois bem, essa prática é muito boa para não trazer aquilo que não precisa. Fazer compras por impulso é muito natural. E nada melhor do que ter uma lista para o acautelar em relação a essa situação.

3 – Compare preços

Tempo é dinheiro e nunca dê como sendo tempo perdido os minutos que dedica a comparar preços entre supermercados e produtos. A poupança na lista de pagamento poderá ser significativa quando realiza este ato de comparação entre produtos.

4 – Atenção ao preço na prateleira e na caixa

Quem está interessado em gastar menos nas compras do supermercado costuma estar atento a promoções e descontos. No entanto, é importante estar atento ao preço e ao rótulo dos produtos para saber se o preço mencionado diz mesmo respeito ao produto que você pretende.

E convém ficar atento ao talão para saber se está a pagar mesmo o valor que estava mencionado na prateleira. Esta é, de resto, uma das situações que maiores preocupações tem gerado entre as autoridades nacionais portuguesas, como a ASAE.

5 – O preço ao quilo e à unidade

Muitas pessoas sentem-se tentadas a comprar grandes embalagens com produtos ou a adquirirem sempre que dá para ver que determinado pacote tem a oferta de mais x %. Geralmente, isso pode compensar. Em todo o caso, é útil comparar o preço ao quilo e à unidade para ter uma melhor perceção de quanto está a pagar.

6 – Cupões de desconto entre posto de combustíveis e supermercado

Ao longo dos anos os supermercados têm realizado parcerias com postos de abastecimento, sendo que algumas marcas têm mesmo postos próprios. Os cupões de desconto são importantes na redução de custos que você terá. Convém, por isso, estar atento aos cartões de fidelização que lhe permitem abastecer e descontar no supermercado ou fazer compras e converter verbas para descontar na próxima ida ao posto de abastecimento, que é sempre uma visita ‘pesada’ para a carteira, até mesmo para aqueles que andam sempre atentos às dicas de como poupar combustível.

7 – A validade pode ser um aliado da poupança

Os supermercados não podem comercializar produtos fora da validade. Por isso, fazem promoções para escoar produtos quando estes ficam perto de passar a validade. Nessa circunstância, pode significar uma poupança se levar em conta o objetivo de reduzir o desperdício dos supermercados. Eles baixam o preço para o produto não ser ‘perdido’, você aproveita e leva para casa a um preço mais baixo do que, em média, teria de pagar.

8 – Comprar avulso

Comprar avulso é uma excelente dica para quem pretende poupar, porque as pessoas selecionam precisamente a quantidade que pretendem, evitando também o eventual desperdício.

9 – Evite ir às compras quando está muita gente

É certo que não dá para controlar e por vezes é mesmo preciso ir às compras em períodos onde a confusão é maior dentro do supermercado. Porém, é ideal ir às compras em momentos mais tranquilos e não escolher dias de muito movimento. Quando está mais gente, você não presta tanta atenção aos preços, fica mais impaciente e perde o foco daquilo que pretende.

10 – Evite levar as crianças

A última dica é a de que deve evitar ir às compras com crianças. Elas vão ser atraídas por tudo quanto é imagem colorida. E alguns produtos que mais cativam os mais pequenos acabam por estar ao alcance delas, ou seja, nas prateleiras inferiores e junto às caixas de pagamento.

Reutilizar ajuda a poupar

A fatia de gastos no supermercado tem um peso significativo no orçamento familiar. Assim, é necessário realizar visitas ao supermercado bem pensadas e com ideias concretas daquilo que precisa.

Ainda que seja algo que o ajuda a poupar, existe uma outra prática que funciona como boa amiga do ambiente que é levar sacos para as compras para não ter de pagar pelos sacos no local, sendo que, sempre que possível, deve reutilizar embalagens. O planeta agradece, carteira também.