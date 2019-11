Hoje é dia 3 de novembro, morre Laika, o primeiro ser vivo a entrar em órbita espacial Por

Laika viveu apenas três anos e tornou-se mundialmente célebre por ter sido o primeiro ser vivo terrestre a orbitar o planeta Terra. A 3 de novembro de 1957, sete horas depois do lançamento do Sputnik II, Laika morre, bem antes do previsto.

Laika foi uma cadela russa, lançada a bordo da nave soviética Sputnik II, a 3 de novembro de 1957, um mês depois do lançamento do satélite Sputnik I, o primeiro objeto artificial a entrar em órbita.

Cerca de sete horas depois do lançamento, muito antes do planeado, Laika morreu, por causas que ficaram ocultas durante décadas e que apontam numa combinação de stress com o sobreaquecimento do satélite, devido a uma falha no sistema de controlo térmico.

Apesar da morte da cadela mais conhecida do mundo, a experiência russa provou ser possível para um animal suportar as condições de microgravidade. Esta descoberta abriu caminho à presença humana em voos espaciais.

Laika é o nome russo para várias raças de cães oriundas da Sibéria que se parecem com o husky.

A raça verdadeira de Laika é desconhecida, mas resultaria de um cruzamento entre um husky (ou outra raça nórdica) com um terrier.

Laika morreu a 3 de novembro, abrindo as portas do universo ao Homem.

Nasceram a 3 de novembro William Cullen Bryant, poeta e jornalista norte-americano (1794), Carlos Ibáñez del Campo, presidente do Chile (1877), e Edward Adelbert Doisy, bioquímico norte-americano (1893).

Nasceram também Manuel Antunes, professor universitário e ensaísta português (1918), Charles Bronson, ator norte-americano (1921), e Osamu Tezuka, desenhista japonês (1926).

Morreram neste dia D. Urraca de Castela, rainha de Portugal, esposa de D. Afonso II (1220), Thomas Abbt, matemático e filósofo alemão (1766), e Gonçalves Dias, poeta brasileiro (1864).

Morreram ainda Henri Matisse, pintor francês (1954), cadela Laika, o primeiro ser vivo a entrar em orbita espacial (1957), Ralph Hodgson, poeta inglês (1962), Bob Kane, criador do super-herói Batman (1998), e Francisco Ayala, escritor espanhol (2009).

Hoje, assinalam-se o Dia Mundial da Usabilidade, o Dia do Cabeleireiro e do Barbeiro, o Dia do Guarda Florestal e o Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher.