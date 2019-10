Hoje é dia 6 de outubro, cala-se a voz de Portugal com a morte de Amália Por

A 6 de outubro recorda-se Amália Rodrigues, que morreu neste dia, em 1999, com 79 anos. Filha de um sapateiro fadista, Amália viveu sempre com o fado e foi aclamada como a voz de Portugal.

Amália da Piedade Rodrigues nasceu em Lisboa, neste dia, em 1920. Dedicou a sua vida ao fado, com incursões pelo cinema. É considerada o expoente máximo do fado, aclamada como a voz de Portugal e uma das mais brilhantes cantoras do século XX.

De um país onde este género musical tem raízes profundas, Amália tornou-se conhecida no mundo com a ‘rainha do fado’, embaixadora da cultura portuguesa.

O seu contributo para a história do fado em Portugal é inestimável. Amália Rodrigues introduziu a novidade de cantar poemas de grandes autores portugueses consagrados, depois de musicados.

Os maiores poetas portugueses criaram letras das músicas interpretadas pela ‘voz de Portugal’, David Mourão Ferreira, a Pedro Homem de Mello, passando por Ary dos Santos, Manuel Alegre e Alexandre O’Neill – nomes eternos da literatura portuguesa.

Cantou e encantou em todo o mundo, de Paris a Nova Iorque, de Berna a Roma, de Trieste a Dublin. Transportou a cultura lusa pelos quatro cantos do planeta e transformou-se a maior diva do fado.

A 6 de outubro de 1999, Amália Rodrigues morre, em sua casa, com 79 anos. António Guterres, primeiro-ministro em exercício, decreta três dias de luto nacional. No funeral de Amália, centenas de milhares de portugueses saem à rua para prestar uma última homenagem.

Amália viria a ser sepultada em Lisboa, no Cemitério dos Prazeres. Dois anos depois, em julho de 2001, o seu corpo foi trasladado para o Panteão Nacional.

Nasceram a 6 de Outubro Martin Behaim, cosmógrafo, astrónomo e explorador alemão (1459), Ernest Thomas Sinton Walton, físico irlandês (1903), Humberto Sousa Medeiros, clérigo e cardeal português (1915), Stanley Myers, violonista e compositor inglês (1930), e Riccardo Giacconi, físico norte-americano (1931).

Morreram neste dia Isabel de Bourbon, princesa francesa (1644), August Leopold Crelle, matemático alemão (1855), Otto Meyerhof, bioquímico alemão (1951), Bette Davis, atriz norte-americana (1989), Denholm Elliott, ator britânico (1992), e Amália Rodrigues, fadista portuguesa (1999).