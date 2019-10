Hoje é dia 5 de outubro, é proclamada em Lisboa a República Portuguesa Por

A 5 de outubro de 1910, é proclamada em Lisboa a República Portuguesa, facto que encerra mais de sete séculos de regime monárquico em Portugal.

A Implantação da República Portuguesa resultou de um golpe de Estado, organizado pelo Partido Republicano Português.

No dia 5 de outubro de 1910, monarquia constitucional foi destituída, sendo implantado um regime republicano em Portugal.

Na origem daquele golpe de Estado estiveram a instabilidade política e social, a subjugação do país aos interesses coloniais britânicos, as despesas e luxos da família real, o poder da igreja, o sistema de alternância de dois partidos no poder (Progressistas e os Regeneradores), a ditadura de João Franco, entre outras razões.

Estes factos contribuíram para que a monarquia entrasse num processo de erosão, que levou os defensores da República, particularmente o Partido Republicano, a avançar para o golpe de Estado.

Este partido era o único que tinha um programa que pretendia devolver o prestígio perdido e colocar Portugal na rota do progresso.

A República foi proclamada às 9h00, da varanda dos Paços do Concelho de Lisboa.

Seguiu-se um governo provisório, liderado por Teófilo Braga, que dirigiu Portugal até à aprovação da Constituição de 1911, que dá início à Primeira República Portuguesa.

Hoje, dia 5 de outubro, celebra-se esse facto histórico.

Nasceram a 5 de outubro Louis Jean Lumière, um dos ‘pais’ do cinema (1864), Robert Hutchings Goddard, inventor norte-americano (1882), Václav Havel, político checo (1936), Marie Lafôret, cantora francesa (1939), Brian Johnson, vocalista do AC/DC (1947), e Bob Geldof, cantor, compositor e humanista irlandês (1951).

Morreram neste dia Frédéric Auguste Bartholdi, escultor francês, autor da Estátua da Liberdade (1904), Roland Garros, jogador de ténis e pioneiro da aviação francesa (1918), Alfred Louis Kroeber, antropólogo norte-americano (1960), e Steve Jobs, cofundador da Apple (2011).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial dos Professores.