Hoje é dia 30 de outubro, nasce Maradona, o deus da Argentina Por

É considerado o mais talentoso jogador de futebol, o eterno deus da Argentina, que deixou descendência em Messi. Maradona nasceu a 30 de outubro de 1960 e hoje é dia de lhe ser prestada a vénia da memória. Hoje, assinala-se também o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

Diego Armando Maradona nasceu em Lanús, a 30 de outubro de 1960, é um ex-futebolista argentino que escreve o seu nome na galeria restrita dos grandes nomes do futebol mundial.

Dono de uma técnica pouco habitual, com uma capacidade de drible inquietante e uma velocidade (quer a decidir o lance, quer na sua execução), Maradona transformou-se num dos maiores jogadores de sempre.

Endeusado na Argentina, tem uma igreja batizada com o seu nome, pormenor que atesta a dimensão do sentimento argentino para com ‘el pibe’.

Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilha e Newell’s Old Boys foram os emblemas que serviu, na sua carreira de futebolista, que terminou no Boca, em 1997.

Transportou o Nápoles, clube modesto, para momentos de glória, com os dois únicos títulos que os napolitanos reservam na galeria.

Foi maestro na seleção da Argentina, ao serviço da qual protagonizou um dos momentos mais altos do seu percurso, no Mundial de 1986, no México.

Maradona teve o mundo a seus pés, nos seus mágicos pés, de onde saíam passes, fintas e golos imortais.

Mas a polémica também marca o seu percurso no futebol, desde a ligação à droga, que quase o levou à morte.

‘El pibe’ deixou descendência, com Messi, o pequeno génio do Barcelona mil vezes comparado a Maradona. E as semelhanças são muitas…

Nasceram neste dia Fiódor Dostoiévski, escritor russo (1821), Paul Valéry, filósofo, escritor e poeta simbolista francês (1871), Henry Winkler, ator, produtor, autor e realizador de cinema norte-americano (1945), e Maradona, ex-futebolista argentino (1960).

Morreram a 30 de outubro Gustav Ludwig Hertz, físico alemão (1975), Samuel Fuller, realizador norte-americano (1997), Steve O’Rourke, empresário dos Pink Floyd (2003), e Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês, membro da Academia Francesa (2009).

Hoje, assinala-se o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.