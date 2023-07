Mundo 6 obstáculos que as startups enfrentam na procura de investidores Por

Saiba quais são os maiores obstáculos que as startups enfrentam na procura de investidores

Encontrar os primeiros investidores é uma etapa crucial para as startups, mas requer a superação de vários obstáculos ao longo do caminho. Com base na experiência do EIT Health, a maior rede de inovação em saúde da Europa, investigamos os principais obstáculos que as startups encontram durante esta fase crítica, desde dissipar equívocos até encontrar os investidores certos em vez daquele que oferece a solução económica mais fácil.

O financiamento é um esforço desafiador para startups em estágio inicial

É especialmente verdade na Europa Central, Oriental e Meridional. Graças a importantes mudanças facilitadas pela União Europeia e pelas instituições nacionais nos últimos anos, existem agora inúmeros programas que abordam estas questões e tornou-se mais fácil para as startups encontrar financiamento. Ainda assim, os fundadores tendem a buscar investimentos em diversas soluções, em vez de se concentrarem em encontrar o investidor certo, que se encaixe numa estratégia de longo prazo.

Existem vários contratempos que as startups podem encontrar na sua procura por investidores, mas também existem soluções. Os insights fornecidos baseiam-se na experiência de Tamás Békási, diretor de criação de negócios da EIT Health na região RIS, um grupo de 13 países que investem fortemente em termos de inovação.

Preparação cultural: as startups muitas vezes carecem de formação cultural para trabalhar com investidores institucionais. Muitos fundadores vêm de um ambiente de amigos e familiares, onde prevalecem hierarquias flexíveis. No entanto, quando essas equipas inexperientes e muitas vezes jovens interagem com profissionais de negócios experientes, é necessária uma mentalidade diferente.

Segundo Tamás Békási, “as Startups devem aprender a colaborar e entender as expectativas dos investidores. É crucial perceber que os investidores não são lobos cruéis nem anjos altruístas; eles são indivíduos voltados para os negócios”.

O especialista acrescentou: “Este desafio é especialmente prevalente em startups da área da saúde, onde estudantes e médicos muitas vezes tomam a iniciativa de inovar e formar equipas sem a perspicácia empresarial necessária para navegar no mundo dos investimentos”.

Escolher o investidor certo: Segundo Tamás Békási, selecionar o primeiro investidor é como entrar num casamento. Na melhor das hipóteses, a parceria dura toda a vida. No entanto, se a correspondência não for compatível, pode resultar numa separação dolorosa e potencialmente prejudicial. As startups já estão num estado frágil e passar por uma separação pode aumentar ainda mais a tensão, levando potencialmente ao fim da empresa. Assim, é essencial escolher cuidadosamente os investidores que se alinham com os objetivos, valores e visão de longo prazo da start-up.

Desfazer equívocos: Muitas startups acreditam erroneamente que têm todas as cartas e que todos devem lutar a seu favor porque são “um projeto especial”. Por outro lado, os investidores também caem ocasionalmente na armadilha de acreditar que o seu dinheiro lhes garante o controlo absoluto. “Na realidade, é um relacionamento colaborativo em que ambas as partes competem pelo benefício uma da outra. As startups têm o privilégio de selecionar os seus parceiros, mas também devem reconhecer o valor que os investidores trazem para a mesa”, sublinha Tamás Békási.

Investimentos Estratégicos: Investir sem uma estratégia clara pode sair caro. Algumas startups veem os investidores como uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Depois de um evento de apresentação bem-sucedido, os investidores podem abordá-los com uma oferta atraente, mas pode acabar sendo um negócio único que não se alinha com os planos de longo prazo da empresa. De acordo com o Diretor de Criação de Negócios do EIT Health, é crucial avaliar cuidadosamente as propostas de investimento e garantir que estejam alinhadas com os objetivos estratégicos.

Subestimar ou sobrevalorizar a empresa: as startups geralmente enfrentam decisões difíceis ao avaliar a sua empresa. Podem vender uma participação significativa por um pequeno investimento porque precisam desesperadamente do dinheiro. No entanto, podem não considerar as consequências para as rodadas de financiamento subsequentes, nas quais teriam de abrir mão de ainda mais património. Por outro lado, definir a avaliação muito alta na primeira rodada pode dificultar a atração de investidores adicionais capazes ou dispostos a emitir cheques altos. Encontrar o equilíbrio certo é crucial.

Reputação do investidor: a reputação de um investidor pode afetar os futuros esforços de angariação de fundos de uma startup. “Se um investidor tem uma reputação fraca ou é conhecido por ser difícil de trabalhar, isso pode impedir os investidores subsequentes de participar de rodadas de financiamento posteriores, pois eles devem entrar num acordo de distribuição entre si. Embora o investidor de primeira linha seja muitas vezes crítico para a sobrevivência, é importante considerar as implicações mais amplas de sua reputação”, destaca Tamás Békási.

Bootcamps de angariação de fundos e simulações de sala de reuniões – superando os principais desafios

Programas focados em investimentos, como o Attract to Invest da EIT Health, enfrentam esses desafios de frente. O programa tem como foco apoiar startups que já entraram no mercado e iniciaram processos de venda, atraindo o interesse de potenciais investidores. O programa compreende dois módulos educacionais principais:

Bootcamp de Captação de Recursos: Este módulo cobre os desafios e contratempos mencionados anteriormente. Os participantes não são iniciantes; têm uma experiência considerável em pitching em vários eventos e competições. No entanto, fazer um pitch para investidores requer diferentes habilidades e percepções, que este programa oferece. Ferramentas-chave como Term Sheet (definindo o valor da empresa e as perspectivas de receita) e uma estratégia de investimento (delineando o investimento e a estrutura da empresa em um horizonte de cinco anos) também são apresentadas.

Simulação de Reunião de Conselho Consultivo/Direção: Este módulo prepara startups para as realidades da sua parceria, simulando reuniões de administração. Cada equipa recebe um investidor real que os desafia e questiona a cada duas semanas, abordando tópicos que podem não ter previsto. O objetivo não é desencorajar, mas sim abrir os olhos para os possíveis desafios.

Além dos módulos educativos, o programa Attract to Invest oferece uma bolsa não reembolsável de 25.000€, que inclui:

4.000€ para despesas de viagem e alojamento durante o bootcamp em Viena.

6.000€ para serviços de consultoria do EIT Health Mentor and Coaching Network. Esta rede compreende centenas de especialistas de vários domínios (jurídico, comunicação, vendas etc.), especialistas clínicos (oncologia, radiologia etc.)

15.000€ que a startup pode alocar com base no seu plano e nas próximas etapas pretendidas (por exemplo, financiamento inicial, investimento da Série A, campanhas de crowdfunding). O EIT Health não exige nenhum património em troca.

A segunda edição do programa está aberta para inscrições. Este ano, um elemento adicional foi introduzido: a Grande Final no início de novembro. As equipas participantes têm a oportunidade de lançar-se para mais financiamento. Todas as 15 equipas serão apresentadas ao júri e as três primeiras receberão prémios monetários no valor de € 25.000, € 15.000 e € 10.000, respetivamente. Este evento oferece oportunidades valiosas de networking com investidores.

Os fundadores interessados em participar no programa podem inscrever-se até dia 21 de julho no website do programa.

A história de sucesso da Croácia

Ani Biome, uma empresa croata especializada em vegetais fermentados e extratos de cogumelos que fortalecem a flora intestinal, é uma prova do sucesso do programa Attract to Invest. A luta pessoal do fundador com um caso de inflamação intestinal com risco de vida inspirou o desenvolvimento de seu produto. A solução comercializável da Ani BIome já alcançou 700.000 vendas. A sua participação na edição de 2022 do programa Attract to Invest conduziu a uma angariação de fundos bem-sucedida, garantindo € 1,2 milhões em financiamento inicial. Atualmente, estão a avançar para uma nova rodada de financiamento, totalizando € 3,8 milhões.

“Encontrar investidores é, sem dúvida, um desafio para as startups, mas é fundamental focar-se em encontrar o investidor certo em vez de se debruçar sobre as dificuldades”, conclui Tamás Békási. Acrescenta: “O programa EIT Health Attract to Invest aborda esses obstáculos através de módulos educacionais, fornecendo às startups o conhecimento, as capacidades e o suporte necessários para garantir o financiamento. Com uma abordagem estratégica e a orientação de profissionais experientes, as startups podem superar os obstáculos e prosperar no competitivo cenário de negócios.”