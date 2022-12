Nas Notícias Startups portuguesas premiadas em concurso internacional Por

Startups portuguesas Thertact e Orgavalue distinguidas com primeiro e segundo lugares na categoria Saúde. Mais de cem empreendedores participaram na Grande Final do Jumpstarter promovido pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), que distribuiu quase 200 mil euros pelos premiados.

A sexta edição do EIT Jumpstarter, um concurso de pré-aceleração de startups dirigida por seis comunidades do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), decorreu em Cracóvia, onde foram apresentados pitches de 42 finalistas em sete categorias – saúde, alimentação, matérias-primas, energia, mobilidade urbana, fabrico e Novo Bauhaus Europeu (focado em espaços de vida sustentáveis e inclusivos). Das 24 startups premiadas, duas são portuguesas.

O primeiro lugar da categoria saúde foi atribuído à Thertact, uma tecnologia destinada a pacientes que sofrem de perturbações de locomoção utilizando um sistema de neuroreabilitação móvel através da fusão da interface cérebro-máquina, VR e feedback tátil e térmico. Já a Orgavalue, reconhecida com o segundo lugar na mesma categoria, tem a missão de eliminar a lista de espera para transplante de órgãos, desenvolvendo uma biotecnologia pioneira para a bioengenharia de órgãos humanos totalmente transplantáveis.

“Durante os últimos anos notámos um interesse crescente por parte das equipas dos Balcãs Ocidentais, mas este ano foi excepcional em termos de inovação vinda desta parte da Europa. Muitos Jumpstarters aderiram ao programa com ideias claras e viáveis, e alguns já tinham financiado a sua empresa, mesmo antes da Grande Final”, diz Dóra Marosvölgyi, directora dos Projetos Estratégicos Regionais de Inovação da Comunidade do IET.

A startup búlgara Green Kilometers ganhou o prémio Best Cross-Thematic Business Idea, um prémio especial para inovação impactante. A empresa, em cooperação com os municípios locais, criou um sistema de benefícios sociais que recompensa os habitantes por distâncias urbanas “verdes”, ou seja não-motorizadas. Os benefícios incluem bilhetes para eventos culturais, aulas de arte ou mesmo reduções de impostos.

Além das startups, também o Centro de Inovação Regional (RIS) do EIT Food, da Universidade de Varsóvia, foi nomeado Melhor Centro RIS. “A instituição participou ativamente em todas as fases do programa apoiando as equipas ao longo do seu desenvolvimento com elevada eficiência, uma vez que muitas das equipas que formaram chegaram à Grande Final. Com o prémio, gostaríamos de reconhecer a sua atitude e trabalho muito profissional, preciso e inspirador”, explica Anna Mihok-Peli, membro do júri da Grande Final do EIT Jumpstarter.

Aposta em inovações promissoras

O objetivo do programa Jumpstarter é empurrar para o mercado as startups em fase inicial das regiões europeias emergentes e ajudar as suas ideias e inovações científicas a transformarem-se em empreendimentos de sucesso.

O programa tem a duração de sete meses, durante os quais as startups selecionadas trabalham com mentores em formações locais que mergulham profundamente na modelação e planeamento empresarial. Com base no plano de negócios desenvolvido, as startups são avaliadas e as seis melhores são qualificadas para a Grande Final, onde competem pelo prémio de 10.000 euros em cada categoria.

“Mais de 750 startups aderiram ao programa durante os últimos seis anos e há uma série de histórias de sucesso, incluindo financiamento adicional que receberam. Enquanto alguns dos ex-alunos continuam a aperfeiçoar a sua ideia de negócio, mais de 45 deles já formalizaram empresas e continuam a expandir-se”, diz Dóra Marosvölgyi.

Lista completa dos vencedores do concurso EIT Jumpstarter 2022

EIT Saúde

1.º prémio – Thertact (Portugal)

2.º prémio – Orgavalue (Portugal)

3.º prémio – Play.air (Polónia)

EIT Alimentação

1.º prémio – LiFi4Food (Espanha)

2.º prémio – Ribes Technologies (Polónia)

3.º prémio – Digital Bites (Grécia)

EIT Matérias-Primas

1.º prémio – FarMine (Turquia)

2.º prémio – EpoxCE (Espanha)

3.º prémio – Kodatek (Estónia)

EIT Energia

1.º prémio – Solar Container Marine (Green Marine) (Espanha)

2.º prémio – EFC Mag (Eslovénia)

3.º prémio – EV to go (República da Macedónia do Norte)

EIT Fabrico

1.º prémio – Quimsil (Espanha)

2.º prémio – Lume Label (Polónia)

3.º prémio – Fprint (Espanha)

EIT Mobilidade Urbana

1.º prémio – Bruntor (Letónia)

2.º prémio – BeBeep (Montenegro)

3.º prémio – Esguil (Espanha)

Novo Bauhaus Europeu

1.º prémio – Spektral Seismic Solutions (Eslovénia)

2.º prémio – KEEEN (Itália)

3.º prémio – Hiriki (Espanha)

Prémios especiais

Best cross-thematic business idea – Green Kilometers, Bulgária

Audience Award – MaskOFF, Polónia

Best business idea from Western Balkan – FCL, Sérvia

Best RIS Hub – Universidade de Varsóvia, Polónia