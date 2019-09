Hoje é dia 29 de setembro, nasce Miguel de Cervantes, ‘pai’ de Dom Quixote Por

A 29 de setembro de 1547, nascia em Alcalá de Henares, Espanha, o romancista, dramaturgo e poeta castelhano Miguel de Cervantes, autor da obra-prima ‘Dom Quixote’.

Hoje é dia de recordar Miguel de Cervantes Saavedra, autor da obra Dom Quixote, considerado o primeiro romance moderno e um dos melhores romances algum vez escritos.

O trabalho de Cervantes é elevado aos patamares superiores da literatura mundial. A sua influência sobre a língua castelhana tem sido tão grande que o castelhano é frequentemente chamado de ‘La lengua de Cervantes’ [A língua de Cervantes].

Cervantes morreu a 22 de abril de 1616, em Madrid. Em 2011, um grupo de investigadores e arqueólogos iniciou uma busca pelas ossadas do autor, num mosteiro na capital espanhola, onde foram depositados os restos mortais.

A iniciativa, que permite reconstruir o rosto do escritor, até agora só conhecido através de uma pintura do artista Juan de Jauregui, conta com o apoio da Academia Espanhola e o aval do arcebispado espanhol.

Este intenso trabalho de investigação poderá ajudar os investigadores a determinar as causas da morte de Cervantes. Acredita-se que o escritor espanhol morreu de cirrose. Os seus restos mortais foram encontrados numa igreja em Madrid, em março de 2015.

Nasceram a 29 de setembro Pompeu, o Grande, general romano (106 a.C), D. Fernando, o Infante Santo (1402), Miguel de Cervantes, escritor espanhol (1547), Karl Ludwig Harding, astrónomo alemão (1765), e Michelangelo Antonioni, reaizador italiano (1912).

Nasceram ainda James Watson Cronin, físico nuclear (1931), Samora Machel, primeiro Presidente de Moçambique (1933), Jerry Lee Lewis, cantor, compositor e músico norte-americano (1935), Silvio Berlusconi, político italiano (1936), e Lech Wałęsa, político polaco (1943).

Morreram neste dia Pompeu, assassinado no Egito (48 a.C), Luísa de Hesse-Cassel, rainha-consorte da Dinamarca (1898), Émile Zola, escritor francês (1902), Winslow Homer, pintor norte-americano (1910), Roy Lichtenstein, pintor norte-americano (1997), e Tony Curtis, ator norte-americano (2010).