Professora da FCTUC nomeada para representar Portugal em programa da UNESCO

Helena Freitas representa Portugal no programa Man and the Biosphere

Helena Freitas, professora do Departamento de Ciências da Vida (DCV) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) foi nomeada como representante nacional do programa Man and the Biosphere (MAB) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

«É com grande entusiasmo que representarei Portugal no Conselho Coordenador Internacional do Programa MAB (UNESCO) por nomeação do Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Esta é uma oportunidade para acompanhar e participar no desenvolvimento futuro do programa “O Homem e a Biosfera”», afirma Helena Freitas.

«A conservação dos valores naturais em harmonia com as atividades humanas, tendo em vista a prosperidade e bem-estar das pessoas e das comunidades, é o desígnio que levou a que mais de 190 países incumbissem a UNESCO de criar e promover este programa, conhecido por programa MAB, há exatamente 50 anos. Uma decisão histórica e visionária da UNESCO, afirmando uma estratégia de desenvolvimento pioneira na senda de uma sustentabilidade planetária», assegura a bióloga.

De acordo com a docente da FCTUC, o programa MAB está na base da constituição das 749 reservas da biosfera hoje classificadas em 134 países, territórios justamente considerados laboratórios vivos de sustentabilidade.

A sua salvaguarda é parte de uma vontade universal para a conservação dos ecossistemas naturais e dos serviços que prestam à humanidade, integrando as comunidades e a atividade económica, numa coexistência pacífica e dialogante, visando o bem-estar e a prosperidade sustentável dos territórios em que se inserem.