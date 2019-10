Hoje é dia 22 de outubro, o Papa João Paulo II inicia o seu pontificado Por

No dia 22 de outubro de 1978, João Paulo II inicia o seu pontificado, tornando-se no 264.º Papa. Karol Wojtyła foi líder da Igreja Católica durante 27 anos, até à data da sua morte, a 2 de abril de 2005.

Karol Wojtyła, que nasceu a 18 de maio de 1920, foi líder mundial da Igreja Católica durante 27 anos, desde o dia 22 de outubro de 1978, o que representa o terceiro maior pontificado da história, apenas superado pelos papas São Pedro (34 anos) e pelo Papa Pio IX (31).

O Papa João Paulo II foi o único eslavo e polaco a liderar a Igreja, até à sua morte, e quebrou o domínio italiano, que se mantinha desde o Papa holandês Adriano VI, em 1522.

Aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX, Wojtyła assumiu uma função preponderante no fim do comunismo na Polónia e na Europa, além de ter contribuído decisivamente para a melhoria das relações entre a Igreja Católica e diferentes religiões.

“Precisamos de Santos sem véu, ou batina. Precisamos de Santos de calças de ganga e sapatilhas, de Santos modernos, do século XXI, com uma espiritualidade inserida em nosso tempo. Precisamos de Santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros. Precisamos de Santos que saibam saborear as coisas puras e boas do mundo, mas que não sejam mundanos”, afirmou um dia João Paulo II.

Ao longo do seu pontificado, visitou 129 países, beatificou 1340 pessoas e canonizou 483 santos (mais do que todos os seus antecessores juntos, em cinco séculos).

Hoje, dia em que se assinala o início do pontificado de João Paulo II, recordamos o Papa que queria a paz.

Outros factos se assinalam neste dia 22 de outubro. Em 1946, é criada a Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE), que tinha como objetivo a defesa do Estado Novo. Já em 1955, é proclamada a República do Vietname do Sul.

Nasceram a 22 de outubro D. João V (1689), José Leitão de Barros, realizador, argumentista e ator português (1896), Bao Dai, último imperador do Vietname (1913), Joaquim Chissano, político moçambicano (1939), Catherine Deneuve, atriz francesa (1943), e Rita Guerra, cantora portuguesa (1967).

Morreram neste dia D. Fernando, rei de Portugal (1383), Henry Bergman, ator e diretor norte-americano (1946), Oswald de Andrade, escritor modernista brasileiro (1954), e Paul Cézanne, pintor francês (1906).