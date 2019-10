24 de outubro, nasce a Organização das Nações Unidas

Hoje assinala-se mais um aniversário da Organização das Nações Unidas (ONU), que nasceu a 24 de outubro de 1945. Hoje, o campo de intervenção da ONU atinge todas as áreas humanitárias, no combate aos dramas provocados pelos conflitos militares, a fome, as desigualdades sociais, sempre na defesa dos direitos humanos.

A ONU é uma organização internacional, que tem como primordial objetivo, na atualidade, promover a cooperação no direito internacional, segurança, desenvolvimento económico, progresso social, direitos humanos e paz mundial.

Esta organização foi fundada em 1945, depois da II Guerra Mundial, para substituir a Liga das Nações, numa altura em que o mundo se erguia de um conflito e procurava caminhos para uma paz sólida e duradoira. O objetivo da ONU era, então, evitar mais conflitos entre países e criar plataformas para o diálogo.

Atualmente, 193 países fazem parte desta organização, que agrega quase todos os estados soberanos do mundo. Com agências espalhadas pelo mundo, a ONU promove reuniões regulares, na prossecução dos seus objetivos.

O organograma da ONU é composto por uma Assembleia Geral (assembleia deliberativa principal), um Conselho de Segurança (que decide resoluções de paz e segurança); o Conselho Económico e Social (para auxiliar na promoção da cooperação internacional e desenvolvimento), o Secretariado (para criação de estudos e recolha de informações) e o Tribunal Internacional de Justiça (órgão judicial).

Tem ainda órgãos complementares, como a Organização Mundial de Saúde, o Programa Alimentar Mundial, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), ou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). É financiada por contribuições voluntárias dos seus estados-membros e tem seis idiomas oficiais: Árabe, Chinês, Inglês, Francês, Russo e Espanhol.

Trata-se da mais importante organização do mundo, que foi alargando as suas margens de ação, cumprindo um papel fundamental no combate às desigualdades sociais e a dramas humanitários que persistem, mais de seis décadas depois do nascimento da ONU, efeméride que se assinala a 24 de outubro.