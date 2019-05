Hoje é dia 18 de maio, nasce Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II Por

A 18 de maio de 1920 nasce o Papa João Paulo II, líder da Igreja Católica desde 16 de outubro de 1978 até à sua morte, a 2 de abril de 2005. Um dos líderes mais influentes do século XX, foi proclamado beato a 1 de maio de 2011.

Hoje é dia de recordar Karol Wojtyła, que nasceu a 18 de maio de 1920 e foi líder mundial da Igreja Católica durante 27 anos, o que representa o terceiro maior pontificado da história, apenas superado pelos papas São Pedro (34 anos) e Pio IX (31 anos).

João Paulo II foi o único eslavo e polaco a liderar a Igreja, até à sua morte, e quebrou o domínio italiano, que se mantinha desde o holandês Adriano VI, em 1522.

Aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX, Karol Wojtyła assumiu uma função preponderante no fim do comunismo na Polónia e na Europa, além de ter contribuído decisivamente para a melhoria das relações entre a Igreja Católica e diferentes religiões.

Ao longo do seu pontificado, visitou 129 países, beatificou 1340 pessoas e canonizou 483 santos (mais do que todos os seus antecessores juntos, em cinco séculos).

Morre a 2 de abril de 2005, em virtude de complicações do estado de saúde, já débil, pela idade e em virtude do agravamento da doença de Parkinson, da qual padecia. O Papa Bento XVI, que o sucedeu, proclamou Karol Wojtyła beato a 1 de maio de 2011, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Nasceram a 18 de maio Johann Jakob Froberger, compositor alemão (1616), Johann II Bernoulli, matemático suíço (1710), Karl Goldmark, compositor húngaro (1830), Oliver Heaviside, físico inglês (1850), Nicolau II Romanov, último czar da Rússia (1868), Bertrand Russell, filósofo e matemático britânico (1872), Frank Capra, realizador norte-americano (1897), Papa João Paulo II (1920), e Yannick Noah, tenista francês (1960).

Morreram neste dia o Papa João I (526), Alexander Suvorov, general russo (1800), Francisco Bilbao, escritor chileno (1865), Gustav Mahler, compositor austríaco (1911), Charles Louis Alphonse Laveran, médico francês, Nobel da Medicina (1922), e Pierre-Gilles de Gennes, físico francês, Nobel da Física em 1991 (2007).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial dos Museus.