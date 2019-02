Hoje é dia 18 de fevereiro, dia das Artes e de recordar António Aleixo Por

Hoje, recorda-se António Aleixo, que nasceu a 18 de fevereiro de 1899, e outros homens das artes: Mark Twain, que neste dia lançou a primeira edição de ‘As Aventuras de Huckleberry Finn’, bem como Yoko Ono e John Travolta, que também nasceram a 18 de fevereiro. Igualmente eterno é Alessandro Volta, o pai da pilha elétrica que nasceu neste dia.

Dezoito de fevereiro é dia de Artes. Da Literatura, com a memória de António Aleixo, Toni Morrison e Mark Twain, ou do pedido de desculpa de Salman Rushdie aos muçulmanos. Da música, com Yoko Ono e John Travolta. Do Cinema, Cybill Shepherd ou Jack Palance.

A história da Ciência diz-nos que a 18 de fevereiro de 1745 nasceu Alessandro Volta, físico italiano que inventou a pilha elétrica.

No mesmo campo da ciência, mas em 1930, foi descoberto Plutão (o nono planeta do Sistema Solar), por Clyde Tombaugh.

No campo da política, regressa-se ao ano de 934, em que a Noruega promulga uma lei que concede às mulheres o direito de exercer quaisquer cargos oficiais do Estado e da Igreja. Em 1665, Portugal cede Bombaim, na Índia, aos ingleses.

No ano de 1841, é proclamada a República de El Salvador. A adesão de Grécia e Turquia à NATO ocorre também a 18 de fevereiro, mas em 1952. E 10 anos mais tarde é fundado o Partido Comunista do Brasil.

A Gâmbia torna-se independente do Reino Unido em 1965. No dia em que cai neve no deserto do Saara, em 1979, cerca de mil pessoas morrem num naufrágio no Caribe, em 1993.

De regresso às Artes, é lançada em 1885 a primeira edição de ‘As Aventuras de Huckleberry Finn’, de Mark Twain.

Destaque ainda para um dos maiores concertos de música de todos os tempos: os ingleses Rolling Stones atuam no Rio de Janeiro, Brasil, perante cerca de 1,5 milhões de pessoas, que se juntaram na Praia de Copacabana.

Nasceram neste dia a Maria I, Rainha de Inglaterra (1516), Alessandro Volta, físico italiano (1745), António Alves Martins, político português (1808), Enzo Ferrari, ex-piloto e fundador da Ferrari (1898), e António Aleixo, poeta português (1899).

Nasceram ainda Hans Asperger, médico austríaco que aprofundou conhecimentos sobre o autismo (1906), Jack Palance, ator norte-americano (1919), e Toni Morrison, escritora americana vencedora do Prémio Nobel da Literatura (1931).

Hoje também se assinala o nascimento de Yoko Ono, cantora e viúva do ex-Beatle John Lennon (1933), Bobby Robson, ex-treinador de futebol (1933), Paco Rabane, estilista (1934), Carlos Lopes, ex-atleta português (1947), Cybill Shepherd, atriz norte-americana (1950), e John Travolta, ator norte-americano (1954).

Morreram a 18 de fevereiro o Duque de Clarence, executado na Torre de Londres por afogamento num barril de vinho (1478), Martinho Lutero, teólogo alemão que desafiou a Igreja Católica ao divulgar, em 1517, teses contra os abusos e práticas do clero (1546).

Morreu também Leonor de Áustria, rainha de Portugal e França (1558) e Robert Oppenheimer, físico americano e diretor do Projeto Manhattan (1967).