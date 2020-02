Hoje é dia 28 de fevereiro, termina a Guerra do Golfo Por

O dia 28 de fevereiro de 1991 marca o fim da Guerra do Golfo, que se iniciara a 2 de agosto de 1990, com a invasão do Kuwait por tropas iraquianas. É considerado um dos grandes massacres do Médio Oriente, apenas superado pelo conflito entre Irão e Iraque.

A Guerra do Golfo teve início a 2 de agosto de 1990, no Golfo Pérsico, quando forças iraquianas invadem o Kuwait, o que suscitou uma intervenção de diversos países ocidentais, liderados pelos EUA e pela Inglaterra.

A invasão iraquiana também mereceu repúdio de países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita e o Egito, que se colocaram contra o Iraque de Saddam Hussein.

A Guerra do Golfo terminou a 28 de fevereiro de 1991, quase sete meses após o seu início.

Para a história ficam números impressionantes: quase 100 mil soldados iraquianos mortos, além de cerca de mil perdas humanas das forças norte-americanas e inglesas.

Este conflito é considerado um dos grandes massacres do Médio Oriente, apenas superado pela guerra entre Irão e Iraque.

A história do dia 28 de fevereiro conta-se com outros acontecimentos: em 1854, dá-se o primeiro desfile de carros alegóricos no Carnaval do Rio de Janeiro.

Era a génese do que se tornou num dos maiores festejos em todo o mundo. Em 1912, no Missouri (EUA), Albert Perry, capitão norte-americano, realiza o primeiro salto de paraquedas, a partir de um avião.

No ano de 1966, é fechado definitivamente o Cavern Club: bar onde ocorreram as primeiras atuações dos Beatles. Três décadas depois, em 1996, a princesa Diana aceita divorciar-se do príncipe Carlos e em 2000 é publicado o jogo de mais vendas no mundo: The Sims. Dois anos mais tarde, a lira italiana deixa oficialmente de circular, dando lugar ao euro.

Nasceram a 28 de fevereiro ‘Henrique o Jovem’, filho de Henrique II de Inglaterra (1155), Peter Brian Medawar, cientista inglês que conquistou um Prémio Nobel de Medicina em 1960 (1915), e Frank Gehry, arquiteto norte-americano (1929).

Nasceram ainda Mario Andretti, ex-piloto norte-americano de Fórmula 1 (1940), António Livramento, ex-jogador português de hóquei em patins (1943), Steven Chu, físico norte-americano (1948), Rui Reininho, vocalista dos GNR (1955), Paulo Futre, ex-futebolista português (1966), e Hélder Rodrigues, motociclista português (1978).

Morreram neste dia Papa Hilário (468), Henry James, escritor norte-americano (1916), Chiquinha Gonzaga, compositora brasileira (1935), Rajendra Prasad, primeiro Presidente da Índia (1963), Camillo de Jesus Lima, poeta do Brasil (1975), Olof Palme, primeiro-ministro sueco, assassinado em Estocolmo (1986) Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira, lexicógrafo, filólogo e ensaísta brasileiro (1989), e Owen Chamberlain, físico norte-americano, vencedor do Prémio Nobel de Física (2006).