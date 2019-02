17 de fevereiro, a Ponte D. Maria II é aberta à circulação

Dezassete de fevereiro é dia de assinalar a abertura ao trânsito da histórica Ponte D. Maria II, que liga as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia. A construção da ponte foi iniciada em maio de 1841 e dois anos mais tarde a obra ficou concluída. A 17 de fevereiro, recorda-se também Gago Coutinho, aviador português que nasceu neste dia.

Nasceu em 1843 e foi construída para ligar as duas margens do Douro. A Ponte D. Maria II, que ficou conhecida como Ponte Pênsil, assinala, a 17 de fevereiro, mais um aniversário.

A construção iniciou-se em maio de 1841, para assinalar o aniversário da coroação de D. Maria II.

Aguentou mais de 105 toneladas: cerca de 100 pipas de água que foram usadas para testar a sua resistência.

Manteve-se em funcionamento durante cerca de 45 anos, até que é construída ao lado a imponente Ponte Luís I.

Antes, em 1600, neste dia, o filósofo Giordano Bruno é condenado à morte, acusado de heresia. A sentença é cumprida numa fogueira, pelo Papa Clemente VIII.

Já em 1867, o primeiro navio atravessa o Canal de Suez e em 1941 o frade franciscano polaco Maximiliano Kolbe é preso pela Gestapo, por ter dado abrigo e proteção a cerca de 2000 judeus que procuravam refúgio.

A 17 de fevereiro de 1972 as vendas do Volkswagen Carrocha ultrapassam as do também histórico Ford T, o que representa um feito na indústria automóvel.