Homem faz-se passar por técnico da Segurança Social e tira 101 mil euros a idosa

Uma mulher de 77 anos foi surpreendida nesta semana com a visita de um homem que se fez passar por técnico da Segurança Social.

A mulher, que está viúva, foi abordada num campo de cultivo à chegada do homem, em Salvaterra de Magos.

Este garantiu-lhe que iria ter direito a um aumento da reforma, ainda que tivesse, primeiramente, que trocar todas as notas que tinha em casa, dado que estas iriam sair de circulação.

Latas com dinheiro e ouro

Vestido com fato e gravata, o burlão convenceu a idosa a ir buscar o dinheiro, tendo sido levado para dentro da habitação onde a senhora, conta o Jornal de Notícias, foi buscar duas latas com dinheiro fruto das poupanças de uma vida.

Ao perceber que as latas estavam com dinheiro o homem rapidamente pegou nelas, em joias e peças de ouro e colocou-se me fuga.

Quando a idosa se apercebeu já era tarde

Aflita, a mulher gritou por socorro e foi auxiliada pela vizinhança que chamou a GNR.

Ao chegar ao local, a autoridade não conseguiu intercetar o homem que, entretanto, se tinha colocado em fuga.

O caso está a ser investigado agora, com a GNR a tentar localizar o homem que é suspeito de ter burlado a idosa.