17 de outubro, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

Assinala-se hoje o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) a 22 de dezembro de 1992. O objetivo é alertar consciências para defender um direito básico do ser humano.

No dia 22 de dezembro de 1992, a ONU criou o Dia Internacional para Erradicação da Pobreza, que se assinala todos os anos, desde então, a 17 de outubro de cada ano.

Apesar de só ter sido instituída naquele ano, uma efeméride, em 1987, reforça a necessidade de combater a fome: a colocação de uma placa em homenagem às vitimas da miséria na Praça da Liberdade e dos Direitos Humanos, em Paris.

O objetivo do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza é mobilizar esforços no combate à pobreza, que continua a provocar vítimas, não obstante a humanidade conseguir produzir a quantidade de alimento necessário para responder às necessidades de todas as pessoas do mundo.

A pobreza e a fome assolam diversas regiões do mundo, com povos que vivem abaixo do limiar da pobreza e até países do primeiro mundo com a população a ser vítima deste problema.

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza permite-nos ter noção de que há um longo caminho a percorrer, na superação deste problema humanitário, que se transformou numa causa.

