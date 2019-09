Hoje é dia 1 de outubro, nasce Jimmy Carter, o Presidente dos EUA que mais lutou pela paz Por

Foi o Presidente dos EUA que mais lutou pela paz, dando seguimento a essa sua missão depois de deixar o cargo. Jimmy Carter, que nasceu a 1 de outubro, conquistou um Nobel da Paz, como reconhecimento do seu esforço na pacificação em diversos pontos do globo.

James Earl Carter Jr., conhecido como Jimmy Carter, nasceu em Plains, a 1 de outubro de 1924.

Foi um político e ex-militar norte-americano, eleito 39.° Presidente dos EUA e vencedor do Nobel da Paz de 2002 – é o único presidente norte-americano que conquistou este prémio depois de deixar o cargo.

Oficial da Marinha, Jimmy Carter cumpriu dois mandatos de senador da Geórgia e um como governador daquele estado.

Venceu o republicano Gerald Ford, nas Presidenciais de 1976 e esteve à frente do governo dos EUA entre 1977 e 1981, e foi mediador do primeiro acordo de paz entre um país árabe e Israel. O acordo de Camp David, rubricado em 1978, selou uma paz duradoura entre Israel e Egito.

Carter rubricou um tratado com o Panamá, que levou os EUA a devolver o canal daquele país, e adotou uma política de apaziguamento com os países comunistas.

Estabeleceu relações diplomáticas com a China, assinou tratados com a antiga União Soviética para a redução de armas nucleares e fez um esforço de estabelecer relações diplomáticas com Cuba.

Invertendo a estratégia dos seus antecessores republicanos, Jimmy Carter levou a cabo um processo de abertura democrática nos países da América Latina, quase todos liderados por ditadores militares, na época.

Viria a perder as eleições, por ‘culpa’ do republicano Ronald Reagan, em 198. Carter regressa à Geórgia e cria o Carter Center, com a finalidade de promover os direitos humanos, o fortalecimento das democracias e a procura permanente de soluções pacíficas para conflitos internacionais.

Este seu esforço foi reconhecido, em 2002, com o Prémio Nobel da Paz. Hoje, dia do seu aniversário, é recordado.

Na viagem por 1 de outubro, para-se em 1774, no dia em que o Marquês de Pombal publica decreto que extingue a Inquisição portuguesa.

Já em 1908, Henry Ford lança o primeiro carro popular da história, o mítico Ford T.

Neste dia, em 1949, nasce a República Popular da China e também a 1 de outubro de 1958 é oficialmente criada a NASA, agência espacial americana.

Em 1977, Pelé, glória do futebol brasileiro, despede-se dos relvados, na sua última partida oficial de futebol.

Nasceram a 1 de outubro Alexandre Severo, imperador romano (208), Alessandro Stradella, violinista e compositor italiano (1644), Jimmy Carter, ex-Presidente norte-americano (1924), Laurence Harvey, ator norte-americano (1928), Julie Andrews, atriz britânica (1935), e Jean-Jacques Annaud, realizador francês (1943).

Morreram neste dia John Alcock, arquiteto e cardeal católico inglês (1500), Edward James, mártir católico (1588), Pierre Corneille, dramaturgo francês (1684), Giovanni Battista Bassani, compositor, violinista e organista italiano (1716), e Luísa Todi, mezzo-soprano portuguesa (1833).

Assinala-se na primeira segunda-feira de outubro o Dia Mundial do Habitat, o Dia Nacional da Água e o Dia Internacional do Idoso.