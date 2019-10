Hoje é dia 2 de outubro, nasce Gandhi, o lutador da paz na busca pela verdade Por

Neste dia assinala-se o nascimento de Mahatma Gandhi, o revolucionário que lutou pela independência da Índia, defendendo uma luta pacífica. Gandhi foi inspirador de ativistas como Luther King e Mandela.

Mohandas Karamchand Gandhi nasceu em Porbandar, na Índia, no dia 2 de outubro de 1869.

Tornou-se conhecido como Mahatma Gandhi [do sânscrito ‘Mahatma’, que significa ‘A Grande Alma’] e foi um dos fundadores do estado indiano moderno. A doutrina de Gandhi assentava no princípio chamado ‘satyagraha’, que defendia a paz e a revolução sem recurso à violência

O satyagraha – cuja tradução significa “o caminho da verdade” ou “a procura da verdade” – viria a inspirar gerações de ativistas democráticos que lutaram contra o racismo. Entre esses ativistas estavam nomes como Martin Luther King e Nelson Mandela.

Para Gandhi, o poder do satyagraha poderia transformar a civilização moderna. “Trata-se de uma força que, sendo universal, revolucionaria ideais sociais e anularia despotismos e o militarismo”, defendeu.

Após a II Guerra Mundial, Mahatma Gandhi envolveu-se com o Congresso Nacional Indiano e com o movimento pela independência. Conquistou visibilidade em todo o mundo com uma luta de desobediência civil, com o uso do jejum como modo de protesto, ou o boicote a produtos importados para a Índia.

Liderou a luta pela independência indiana, exigindo a saída dos britânicos. Gandhi e os representantes do seu movimento independentista ameaçaram não apoiar a causa britânica na II Guerra Mundial se não fosse reconhecida independência à Índia. Apesar de defender um protesto pacífico, acabou por ser preso durante dois anos.

É assassinado a 30 de janeiro de 1948, em Nova Déli, por Nathuram Godse, um hindu que culpava Gandhi de enfraquecer o novo governo, ao insistir no pagamento de dívidas ao Paquistão. Godse foi julgado, condenado e enforcado.

Neste dia 2 de outubro, em 1789, é votada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, uma das cartas constitucionais mais revolucionárias da história moderna.

Já em 1910, ocorre na cidade italiana de Milão o primeiro acidente entre dois aviões na história da aviação.

Nasceram a 2 de outubro Paul von Hindenburg, estadista alemão (1847), Mahatma Gandhi, um fundadores do estado indiano moderno (1869), Cordell Hull, um dos fundadores da Organização das Nações Unidas (1871), Jan Morris, escritor inglês (1926), Sting, baixista, cantor e compositor britânico, cofundador dos The Police (1951), e Augusto Cury, médico e escritor brasileiro (1958).

Morreram neste dia Nicolas-Joseph Cugnot, inventor francês que construiu o primeiro veículo autopropulsionado do mundo (1804), Marcel Duchamp, pintor e escultor francês (1968), e Peter Brian Medawar, cientista inglês, nascido no Brasil (1987).

Hoje assinala-se o Dia Internacional da Não Violência. Na primeira segunda-feira de outubro, assinala-se o Dia Mundial do Habitat.