Desporto “Infelizmente o Dakar acabou para nós”, diz Villas-Boas após acidente Por

André Villas-Boas confirmou que acabou o rali Dakar por causa de um acidente que sofreu na quarta etapa, que decorreu em San Juan de Marcona, no Peru.

“Apenas para dizer a todos que eu e o Ruben (Faria, o co-piloto) estamos em segurança e de volta ao acampamento. Ao saltarmos de uma duna, batemos com a frente do carro diretamente no chão. Infelizmente o Dakar terminou para nós. Melhor sorte da próxima vez! Obrigado a todos pelas vossas mensagens de apoio”, escreveu o antigo treinador do FC Porto.

Na sequência do acidente, Villas-Boas foi levado para observação num hospital.

A aventura naquele que é considerado o rali ‘mais duro’ do mundo termina mas o técnico, que fez uma pausa na carreira para viver a experiência no Dakar, promete voltar e espera ter “melhor sorte da próxima vez”.

Veja um dos momentos mais marcantes de Villas-Boas no Dakar:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar