“A nação portista espera pela renovação do contrato com Conceição”, diz Villas-Boas

Sérgio Conceição está em final de contrato mas André Villas-Boas espera que Pinto da Costa convença o treinador a prolongar o seu vínculo com o FC Porto.

O ex-treinador dos dragões, e adepto dos azuis e brancos, realçou que o clube deverá manter o treinador que tem tido nos últimos anos. “As intenções do presidente são muito claras. Penso que as mesmas se repetem na nação portista”.

André Villas-Boas sublinhou ainda que Pinto da Costa já em diversas ocasiões realçou a intenção de renovar contrato e espera que isso possa acontecer em breve. “O presidente demonstrou intenção de renovação, o próprio Sérgio acho que também, se não estou em erro. A nação portista espera que haja entendimento e renovação. Eu gostava que continuasse”.

O ex-treinador explicou ainda que quem defronta o FC Porto de Sérgio Conceição percebe as dificuldades que o técnico coloca aos adversários. “Joguei contra o FC Porto do Sérgio Conceição, perdi os dois jogos e perdi-os bem”, referiu, aludindo aos desaires, então pelo Marselha, nesta edição da Liga dos Campeões.

Sobre o técnico do FC Porto, André Villas-Boas aproveitou para traçar elogios e lembrar que Sérgio Conceição “é um treinador que leva tudo aos limites, na motivação e na preparação”.

Villas-Boas realça que o atual técnico dos portistas é “muito focado nos seus objetivos”. Além disso, declara que “treinar o FC Porto é muito exigente, imagino o que sente na pele”.

“Não sei o que é que o próprio terá planeado em termos de ambições de carreira, mas as ambições do presidente são claras. Tudo o que passar pela continuidade será sempre mais fácil para o FC Porto”, prosseguiu André Villas-Boas, nesta segunda-feira, em declarações à margem da apresentação de um projeto ‘Race for Good’.

Neste mês de maio de 2021 passam 10 anos desde a última conquista europeia por parte de um clube português, nomeadamente o FC Porto de Villas-Boas, em 2011, na final de Dublin para a Liga Europa.

Villas-Boas acredita que os dragões podem ambicionar a uma nova vitória no palco europeu, ainda que não seja fácil. “Vimos o FC Porto brilhar nas provas europeias este ano, nas quais eu sofri na pele. O FC Porto equipa-se bem”, referiu.

André Villas-Boas entende que não apenas o FC Porto mas “as equipas portuguesas podem sempre conquistar troféus”.

“Não digo irrepetível, não acontece todos os anos porque o futebol está desequilibrado financeiramente, mas há sempre surpresas”, conclui.