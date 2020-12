Desporto Villas-Boas ameaça jornalista e imprensa francesa divulga imagens Por

André Villas-Boas ameaçou um jornalista do La Provence, neste domingo, depois da conferência de imprensa, em que o técnico português analisou a derrota com o Rennes, por 2-1, em jogo da 13.ª jornada da liga francesa.

“Obrigado, hein? Continua assim… Eu apanho-te. Se eu tiver a oportunidade de te apanhar…”, disse o técnico português do Marselha. “Continua assim. Estás muito bem”, ironizou, dirigindo-se ao repórter, enviado para fazer a cobertura daquele encontro.

Segundo conta o La Provence, num artigo publicado nesta quinta-feira, com o título “Quando André Villas-Boas insulta e ameaça um dos nossos jornalistas”, a agressividade verbal já era recorrente, desde a conferência de imprensa em Manchester, após a derrota com o City, em jogo da Liga dos Campeões – resultado que colocou os franceses fora das competições europeias.

Os insultos foram o passo seguinte, segundo o periódico:

“André Villas-Boas voltou a fazê-lo ontem à noite, em Rennes. Desta vez, o treinador foi muito mais longe ao ameaçar, insultar e intimidar fisicamente um dos nossos enviados especiais”.

Ontem, recorde-se, a equipa de André Villas-Boas somou um desaire na liga francesa. O Marselha até esteve na frente do marcador, mas permitiu a reviravolta, já numa altura em que jogava com 10. Na conversa com os jornalistas, o técnico português não gostou das perguntas colocadas pelo repórter em questão.

Depois das palavras, captadas em vídeo, o técnico português terá mesmo discutido com o jornalista, fora das instalações do estádio. O ambiente esteve tenso, segundo escreve o jornal.

“O incidente prosseguiu mais tarde, 20 minutos depois, quando o ex-treinador do Chelsea se encontrou com o nosso jornalista, de novo. Com insultos em português, Villas-Boas foi ainda mais longe, perante o olhar perplexo de várias testemunhas. ‘Deus vai dar-se a oporunidade de te apanhar, um dia'”, terá dito.

Ricardo Carvalho, adjunto do técnico luso, esteve no local e acalmou Villas-Boas, avança a imprensa gaulesa.

“Um comportamento intolerável, que o La Provence condena veementemente e que não passará impune. O ‘Union des Journalistes de Sport en France’, cuja missão é lutar contra todos os atentados à liberdade de imprensa e garantir a defesa dos direitos de expressão e informação já tem o caso em mãos”, realça o jornal.

A equipa do sul de França, recorde-se, esteve no grupo do FC Porto e terminou no último lugar atrás de Manchester City, FC Porto e Olympiacos, de Pedro Martins. O Marselha somou cinco derrotas em seis encontros da fase de grupos.

O RMC Sports divulgou as imagens dos momentos finais da conferência. Veja o vídeo, que capta as palavras do técnico português:

🗣 Le son des menaces de Villas-Boas à un journaliste pendant la conf après la défaite de l'OM à Rennes. Grosse tension. pic.twitter.com/mG2pcTBn9S — RMC Sport (@RMCsport) 17 de dezembro de 2020