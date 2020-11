Desporto Vídeo: “Para fazer merda na Champions é preciso estar lá”, diz Villas-Boas Por

André Villas-Boas lamenta prestação do Marselha na Liga dos Campeões, com zero pontos em três jogos. “Para fazer merda na Liga dos Campeões é preciso estar lá. Nós estamos lá e fizemos merda”, disse.

O treinador do Marselha, o português André Villas-Boas, não gostou da exibição da sua equipa diante do FC Porto, nesta terça-feira, em jogo da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões, que os dragões venceram por 3-0, com golos de Marega, Sérgio Oliveira e Luis Díaz.

O resultado deixa os azuis e brancos no segundo lugar do grupo, enquanto os franceses permanecem no último, sem qualquer ponto conquistado.

André Villas-Boas analisou a derrota sem receio das palavras: “Não podemos fazer nada. É uma vergonha. Foi ao Marselha que aconteceu esta merda. É o nosso percurso na Liga dos Campeões. Mas para fazer merda na Liga dos Campeões é preciso estar lá. Nós estamos lá e fizemos merda”.

Sobre o jogo, “não há nada a dizer”, prosseguiu. “Lutámos até ao fim, procurámos o 2-1 e sofremos o 3-0. O FC Porto teve mais vontade, ganhou segundas bolas, foi mais intenso. Isto tem que ver com experiência, com mais jogos na Champions”, realçou.

O técnico, que vê o Marselha no último lugar do grupo e com o Olympiacos a três pontos de distância, não quer olhar para o terceiro lugar, que permitirá disputar a Liga Europa.

“A qualificação para a Liga Europa não é prémio para ninguém. Não vamos ambicionar isso como um grande objetivo, porque não é. Eu só quero limpar esta imagem que tem sido aterradora”, referiu.

Veja essa declaração:

https://twitter.com/RMCsport/status/1323760573092421633/video/1