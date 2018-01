Nas Notícias Se for arguido, Centeno poderá sair do Governo Por

O ministro das Finanças terá colocado o lugar à disposição de António Costa caso venha a ser arguido num processo onde é suspeito de recebimento indevido de vantagem.

O Correio da Manhã adianta, nesta segunda-feira, que o primeiro-ministro “já falou do tema” com o ministro das Finanças.

De acordo com o jornal Expresso, que falava em buscas ao gabinete do ministro, Mário Centeno será suspeito de recebimento de vantagem relacionado com um alegado pedido de bilhetes para ver jogos do Benfica.

Porém, a Procuradoria-Geral da República esclareceu ao jornal Eco que o inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça.

O Ministério Público explicou ainda que as buscas não foram feitas no gabinete do ministro das Finanças e líder do Eurogrupo.

“As buscas foram no Ministério das Finanças, não no gabinete do Ministro”.

A investigação estará relacionada com a, alegada, atribuição de isenção de IMI a um prédio da família de Luís Filipe Vieira.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar