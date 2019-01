Motociclismo Yamaha GRT não ‘encaixa’ no estilo de condução de Marco Melandri Por

Marco Melandri foi um dos pilotos que esteve presente nos testes de pré-temporada do ‘Mundial’ de Superbikes (WSBK) realizados no Autódromo Internacional do Algarve, mas não se mostrou muito agradado com a sua Yamaha.

O piloto italiano queixou-se que a moto da GRT não “responde bem” ao seu estilo de condução, terminando estes ensaios em solo português com o oitavo tempo, a 1,7 segundos da melhor marca, realizada pelo Campeão do Mundo em título, Jonathan Rea.

Melandri diz mesmo que estes foram testes difíceis para si, e que a equipa “está às voltas com um problema real”, e especifica: “É muito complicado travar como quero; a moto não responde bem ao meu estilo de condução na travagem e na entrada das curvas. Tentei tudo o que podia em Portimão, mas parece não chegar”.

Para o italiano é necessário seguir outros caminhos daqui para a frente: “Temos de tentar algumas opções diferentes em Phillip Island. Iro num caminho diferente em termos de ‘set-up’ de modo a encontrar uma solução antes da primeira corrida da época”.

Marco Melandri espera que os dois dias de testes que terá na pista australiana, palco da primeira prova do ano, consiga encontrar uma solução para os problemas encontrados no Algarve, onde curiosamente o seu companheiro de equipa, Sandro Cortese, teve menos problemas com a sua Yamaha R1, conseguindo mesmo fazer “francas melhorias”, utilizando o mesmo tipo de afinação que a equipa GRT usara em Jerez de La Frontera.