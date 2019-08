Motociclismo ‘Mundial’ de Superbikes no Algarve até 2022 Por

Foi confirmado um acordo para que o Campeonato do Mundo de Superbikes (WSBK) visite o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) até 2022.

A competição visita a pista de Portimão desde 2008, e agora o AIA e os promotores do WSBK deram a saber que isso continuará a acontecer por mais três anos, pelo menos.

O anúncio oficial será feito amanhã no centro da cidade da foz do rio Arade, duas semanas antes de realização da prova portuguesa do WSBK, a 10ª da temporada.

A cerimónia de renovação do contrato será realizada o Jardim 1º de Dezembro, frente ao Teatro Municipal de Portimão, cerimónia essa que contará com a presença de Paulo Pinheiro, o CEO do Autódromo Internacional do Algarve; Gregório Lavilla, Director Desportivo do Mundial Superbike; Isilda Gomes, a Presidente da Câmara Municipal de Portimão e João Fernandes, o Presidente da Região de Turismo do Algarve.

A cerimónia e conferência de imprensa será realizada ás 17h30 de amanhã.