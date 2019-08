Motociclismo ‘Mundial’ de Superbikes faz testes em Portimão Por

Já com a prova de setembro em mente, pilotos e equipas do Campeonato do Mundo de Superbikes (WSBK) realizam dois dias de testes no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) no próximo fim de semana.

Com quatro rondas da temporada para disputar antes do final da época, a ‘caravana’ do WSBK visita o nosso país aproveitando o tempo de verão que se faz sentir para trabalhar nas afinações e acertos visando a prova portuguesa do campeonato.

A presença na pista de Portimão também permitirá realizar algumas experiências com as motos visando igualmente as restantes três provas da época, sendo que no traçado algarvio também estarão em ensaios pilotos e máquinas do Campeonato do Mundo de Supersport, que pela frente ainda têm duas rondas até ao fim do calendário.

Como vem sendo habitual a Parkalgar, empresa que explora o AIA, faculta o acesso ao ‘paddock’ e o convívio com os pilotos e equipas do ‘Mundial’ de Superbikes ao módico preço de cinco euros. Na prova que se disputa entre 6 e 8 de setembro as entradas arrancam nos 12 euros.