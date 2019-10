Wall Street sobe após divulgação de dados do emprego em setembro

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, após a publicação de números positivos do mercado laboral norte-americano.

Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,63 por cento para 26.365,35 pontos e o Nasdaq ganhava 0,67 por cento para 7.924,89 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,57 por cento e estava em 2.927,15 pontos.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos recuou em setembro para 3,5 por cento, o nível mais baixo desde dezembro de 1969, anunciou hoje o Departamento do Trabalho.

Os números de agosto foram revistos em alta e nesse mês foram criados 168 mil empregos, em vez dos 130 mil calculados inicialmente. A taxa de desemprego tinha ficado em 3,7 por cento.

Em setembro, a economia norte-americana deu origem a 136 mil postos de trabalho.

O relatório do emprego em setembro era aguardado com expectativa uma vez que é o último antes da reunião de 29 e 30 de outubro do banco central norte-americano, que deve decidir se baixa de novo as taxas de juro.

Em Wall Street, é esperada uma nova descida das taxas, pela terceira vez este ano, após o crescimento ter abrandado de 3,1 por cento no primeiro trimestre para 2 por cento no segundo.