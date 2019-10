Motores Toyota em vantagem mas com oposição nos primeiros treinos em Fuji Por

A Toyota manteve-se como a mais rápida no primeiro dia de treinos das 6 Horas de Fuji, segunda prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2019/2020, que domingo se disputa no traçado japonês.

No entanto os TS050 Hybrid enfrentaram alguma oposição, já que se Kazuki Nakajima foi o mais veloz no Toyota # 8, a Rebellion Racing logrou o segundo melhor tempo, numa sessão onde o outro Toyota, de Mike Conway, se quedou apenas pelo quinto registo.

Nakajima realizou a sua melhor volta ao traçado nipónico em 1m25,623s, batendo por 1,4s Norman Nato, no Rebellion RB13 # 1, enquanto Egor Orudzhev levou o Ginetta G60 LT-P1 # 5 ao terceiro melhor registo, ainda que a 1,9s da marca conseguida pelo japonês da Toyota.

Em LMP2 as coisas parecem promissoras para António Félix da Costa, já que Anthony Davidson foi o mais rápido – 1m29,663s – no Oreca 07 # 38 da JOTA Sport. O britânico, que divide o protótipo com o português e com o mexicano Ricardo Gonzalez, deixou a cinco décimas Kenta Yamashita, no Oreca 07 # 33 da High Class Racing.

O Oreca # 22 da United Autosports – de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Oliver Jarvis – a obteve a terceira marca, a 0,042s do registo conseguido pelo piloto nipónico, pelo que as expetativas do piloto de Coimbra voltam a ser de discutir a ‘pole-position’ na qualificação de sábado.

Em GTE Pro o piloto a bater foi Kevin Estre, o mais rápido no Porsche 911 RSR # 92, que superou por 0,038s James Calado, no Ferrari 488 GTE # 51, e por 0,101s Richard Lietz no Porsche 911 # 91.