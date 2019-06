Motores Vítor Pascoal vence um atribulado Rali Alto Tâmega Por

Vitor Pascoal e Ricardo Faria impuseram-se no Rali Alto Tâmega, prova pontuável para o Campeonato Norte de Ralis, disputada este fim de semana na região de Chaves.

Embora Luís Delgado tenha dominado parte da prova, depois de André Cabeças ter abandonado no primeiro dia, a verdade é que depois Vítor Pascoal desferiu um ‘assalto’ à primeira posição.

O piloto de Amarante, aos comandos do seu Porsche 997 GT3, acabaria por levar a melhor numa prova de asfalto onde estava mais à vontade. Ainda assim Delgado ‘vendeu cara’ a derrota, pois o piloto flaviense do Citroën C2 S1600 deu-lhe luta até ao fim.

Numa prova que foi neutralizada pelo despiste de Lucas Simões, tal como sucedera ontem com a saída de estrada de André Cabeças, Pascoal chegou ao derradeiro troço da prova do CAMI Motorsport com somente oito décimas de vantagem sobre Delgado.

A emoção da disputa do triunfo só terminou quando Luís Delgado deu um toque e entregou o triunfo ao seu adversário. Isto fez com que Márcio Pereira, em Mitsubishi Lancer Evo III, terminasse na segunda posição, mas a mais de 1m20s do vencedor. Ainda assim somou a pontuação máxima para o Campeonato Norte de Ralis.

Pedro Silva, também aos comandos de um Porsche 997 GT3, foi terceiro, apesar dos 40 segundos de penalização que acumulou. Parcídio Summavielle, em Renault Clio, e Ramiro Brito, em Citroën DS3R5, completaram o top cinco, enquanto Mário Castro, no Ford Fiesta R2T foi sexto e o segundo melhor do ‘Regional’ Norte, enquanto na Copa 106 levou a melhor Rafael Marques Pereira.