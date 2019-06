Apresentações/Novidades Dupla portuguesa vence segunda edição do Oeiras Eco Rally Portugal para carros elétricos Por

Nuno Serrano e Alexandre Berardo (Renault Zoe) venceram hoje a segunda edição do Oeiras Eco Rally Portugal, quarta ronda campeonato do mundo de Carros Elétricos e de Novas Energias, organizado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

A dupla portuguesa foi a que menos pontos de penalização somou, nesta prova de regularidade organizada pelo Classic Club de Portugal e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), precisando de 344 para cumprir os dois dias de prova, que terminou este domingo, na Estrada Marginal, em Oeiras.

O piloto polaco Artur Prusak (Renault Zoa), que faz dupla com o navegador francês Thierry Benchetrit, terminou a 28 pontos de distância.

Os italianos Walter Kofler/Franco Gaioni (Audi e-tron), terminaram na terceira posição, com 382 pontos.

Os portugueses António Ramos/Ivo Tavares (Hyundai Ionic), campeões nacionais em regularidade, venceram o Consumption Index Test.

Com estes resultados, Artur Prusak/Thierry Benchetrit regressaram à liderança do campeonato do mundo, após quatro jornadas realizadas.

A próxima etapa terá lugar nos dias 28 a 30 de junho, em França.