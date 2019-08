Motores Vítor Pascoal confirmado no Rali de Mesão Frio Por

Vítor Pascoal e Ricardo Faria vão marcar presença no Rali Município de Mesão Frio, sendo uns dos ‘cabeças de cartaz’ da prova do Clube Automóvel da Régua.

A equipa de Amarante já está inscrita no evento, onde vai alinhar aos comandos do Porsche 997 GT3 Cup com que habitual compete no Campeonato de Portugal de GT Ralis 2019.

O objetivo de Vítor Pascoal será de lutar pela vitória, dada a competitividade do Porsche nos pisos de asfalto da prova duriense.

Recorde-se que o piloto de Amarante venceu também a oitava edição do Rali de Viana do Castelo, conseguindo também impor-se na categoria GT no Rali de Castelo Branco, prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis.